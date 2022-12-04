На обід чи вечерю: запечена картопля в беконі

Безумовно з картоплі можна приготувати безліч смачних страв: деруни, зрази, вареники, або банально посмажити. Ми пропонуємо спробувати її в беконі.

Коли за недільним столом збирається вся родина, хочеться почастувати їх чимось смачним, але не складним. Картопля в беконі саме той варіант, який вам потрібен для застілля.

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Подавайте цю страву до м'яса, риби чи овочів. Воно доповнить будь-що та не зіпсує кінцевий смак.

Рецепт картоплі в беконі

Час: 65 хвилин

– картопля;– бекон;– сир;– олія;– сіль;– сушений часник;– чорний мелений перець.

Приготування:

Очищену картоплю відварюємо цілою у підсоленій воді до готовності.

Поливаємо оливковою олією, додаємо сіль, перець, сушений часник і перемішуємо.

Загортаємо кожну картоплину в бекон.

Запікаємо в духовці приблизно 20 хвилин при температурі 200 градусів до рум’яності. За бажанням присипаємо сиром і ще на 5 — 10 хвилин в духовку до хрумкої скоринки.

Смачного!