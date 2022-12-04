На обід чи вечерю: запечена картопля в беконі
4 грудня 2022, 15:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Рецепти фудблог Україна
Безумовно з картоплі можна приготувати безліч смачних страв: деруни, зрази, вареники, або банально посмажити. Ми пропонуємо спробувати її в беконі.
Коли за недільним столом збирається вся родина, хочеться почастувати їх чимось смачним, але не складним. Картопля в беконі саме той варіант, який вам потрібен для застілля.
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Подавайте цю страву до м'яса, риби чи овочів. Воно доповнить будь-що та не зіпсує кінцевий смак.
Рецепт картоплі в беконі
- Час: 65 хвилин
– картопля;
– бекон;
– сир;
– олія;
– сіль;
– сушений часник;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Очищену картоплю відварюємо цілою у підсоленій воді до готовності.
- Поливаємо оливковою олією, додаємо сіль, перець, сушений часник і перемішуємо.
- Загортаємо кожну картоплину в бекон.
- Запікаємо в духовці приблизно 20 хвилин при температурі 200 градусів до рум’яності. За бажанням присипаємо сиром і ще на 5 — 10 хвилин в духовку до хрумкої скоринки.
Смачного!