Яловичина, запечена з броколі: анітрохи не нашкодить фігурі
27 січня 2022 , 15:16Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
М'ясо виходить соковитим і дуже ніжним. Ця низькокалорійна печеня припаде до смаку, хто пильнує за своєю вагою, але крутить носом від броколі.
Після святкових пампухів, вареників та іншої домащньої смакоти – максимум користі та мінімум калорій. На гарнір до яловичини, запеченої з броколі, пропонуємо зварити рис. В ідеалі – бурий або принаймні пропарений: ці види рису корисніші за звичаний шліфований.
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Рецепт яловичини та броколі в духовці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Фото Damn delicious
– 1 склянка рису басматі;
– 800 грамів яловичини;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки + 2 чайні ложки коричневого цукру (розділені);
– 2 головки броколі;
– 2 чайні ложки кунжутної олії;
– 3 зубчики часнику;
– ¼ чайної ложки подрібненого червоного перцю;
– 2 зелені цибулини;
– 1 чайна ложка тертого імбиру;
– 1 столова ложка підсмаженого кунжуту.
Приготування:
- Відваріть рис у 2 склянках підсоленої води.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко для запікання змастіть олією.
- У великій мисці змішайте нарізане грубими шматками м'ясо, 1 столову ложку соєвого соусу та 2 чайні ложки коричневого цукру. Викладіть яловичину та суцвіття броколі в один шар на деко.
- Поставте деко до духовки, щоб м'ясо підрум'янилось, а броколі зм'якла (16 – 18 хвилин).
Фото Damn delicious
- Для заправки змішайте в сотейнику часник, натертий імбир, нарізаний шматочками червоний перець, кунжутну олію, 2 столові ложки соєвого соусу та решту (2 столові ложки) коричневого цукру. Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте, постійно помішуючи, до загустіння (2 – 3 хвилини).
- Подавайте м'ясо та броколі з рисом, поливши заправкою й прикрасивши за бажанням зеленою цибулею та насінням кунжуту.
Смачного!