Запечені кабачки з сиром: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати з кабачків? Ми підготували для вас простий рецепт, який ви легко можете подати на обід або вечерю.
Кабачки містять багато вітамінів. Це універсальний, низькокалорійний овоч, який поєднується з будь-якими іншими продуктами. Запечені кабачки з сиром, томатами та сметанним соусом сподобаються усій вашій родині.
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Кабачки з сиром
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 цибуля;
– 1 томат;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2-3 столові ложки сметани 15-20%;
– дрібка мускатного горіха;
– кріп;
– 1 зубчик часнику;
– соняшникова олія;
– перець;
– сіль.
Запечені кабачки з сиром/ Фото Freepik
- Для приготування ретельно помийте кабачки, розріжте навпіл. За допомогою ложки видаліть м'якоть.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
- Часник почистіть, пропустіть через прес.
- Томат помийте, наріжте маленькими кубиками.
- Для приготування начинки на пательні з олією обсмажте до золотої скоринки цибулю з часником, додайте томат, сіль, перець, дрібку мускатного горіха, сметану, тушкуйте кілька хвилин до готовності.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, деко вистеліть пергаментом, викладіть кабачки, додайте начинку, зверху викладіть сир. Відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, зверху задекоруйте кропом. Смачного!