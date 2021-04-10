Запечені яблука з корицею: рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати яблука з корицею у духовці. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті пропонує приготувати запашні яблука з какао, корицею, медом та кленовим сиропом, які можна подавати на сніданок або десерт. Корисна та смачна страва у вас на столі за 25 хвилин.

Читайте також Печиво червоний оксамит за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Запечені яблука

Для приготування подрібніть печиво у крихту. Ретельно помийте яблука, зріжте верхню частину, за допомогою ложки видаліть м'якоть, наріжте маленькими кубиками. У мисці змішайте печиво з медом, додайте вершкове масло, какао, горіхи, гвоздику, корицю, клиновий сироп, м'якоть яблука, перемішайте до однорідної консистенції. У яблука викладіть начинку, викладіть у форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин. Викладіть на тарілку, полийте сиропом, додайте гвоздику. Смачного!

– 2 яблука;– 30 грамів вершкового масла 82%;– 15 грамів меду;– 50 грамів печива (Амареті);– 20 грамів волоських горіхів;– 3 чайні ложки какао;– 20 грамів кленового сиропу;– мелена гвоздика;– кориця.

Рецепт запечених яблук від Марко Черветті у відео: