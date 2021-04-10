Запечені яблука з корицею: рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати яблука з корицею у духовці. Запишіть собі рецепт.
Марко Черветті пропонує приготувати запашні яблука з какао, корицею, медом та кленовим сиропом, які можна подавати на сніданок або десерт. Корисна та смачна страва у вас на столі за 25 хвилин.
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Запечені яблука
Інгредієнти:
– 2 яблука;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– 15 грамів меду;
– 50 грамів печива (Амареті);
– 20 грамів волоських горіхів;
– 3 чайні ложки какао;
– 20 грамів кленового сиропу;
– мелена гвоздика;
– кориця.
- Для приготування подрібніть печиво у крихту.
- Ретельно помийте яблука, зріжте верхню частину, за допомогою ложки видаліть м'якоть, наріжте маленькими кубиками.
- У мисці змішайте печиво з медом, додайте вершкове масло, какао, горіхи, гвоздику, корицю, клиновий сироп, м'якоть яблука, перемішайте до однорідної консистенції.
- У яблука викладіть начинку, викладіть у форму.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин.
- Викладіть на тарілку, полийте сиропом, додайте гвоздику. Смачного!
Рецепт запечених яблук від Марко Черветті у відео: