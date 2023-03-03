Легко та смачно на всі випадки життя: рецепт запіканки з курочкою та макаронами
Джерело:poprostupycha
Запіканки – це особливі страви, які дарують неперевершений смак при найменших зусиллях. Поєднання курочки та макаронів у запеченому варіанті підкорить усіх з першого ж шматочка.
Одна з найбільш захоплюючих особливостей запіканок – легкість приготування. Кілька інгредієнтів, час на запікання – і апетитна страва вже на столі.
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У кожного є свій список улюблених запіканок, але макарони з куркою – це те, що ви просто мусите спробувати. Бешамель та моцарела зроблять смак страви дуже ніжним, а запіканка просто-таки танутиме у роті.
Рецепт запіканки з куркою та макаронами
Час: 55 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– куряча грудка;
– 1/2 цибулини;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 склянки макаронів;
– 4 столові ложки консервованої кукурудзи;
– 1/2 червоного перцю;
– 2 столові ложки томатного пюре;
– 5 столових ложок тертого сиру (найкраще використовувати моцарелу);
– спеції;
– дрібка орегано;
бешамель:
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 3 столові ложки борошна;
– 0,5 літра молока;
– 1 чайна ложка орегано;
– дрібка перцю.
Приготування:
- Макарони варимо у підсоленій воді, вони повинні бути майже готовими.
- На сковороду наливаємо оливкову олію і обсмажуємо нарізану цибулю. Коли вона стане прозорою – додаємо нарізану кубиками курочку. Додаємо спеції.
- Потім додаємо кукурудзу, томатне пюре і червоний перець. Доводимо до готовності та відставляємо.
- На сковороді розтоплюємо масло, додаємо борошно. Перемішуємо до їх повного з'єднання.
- Вливаємо молоко та додаємо спеції. Варимо, постійно помішуючи, поки соус не загусне.
- У форму викладаємо більшу частину макаронів. Поливаємо половиною бешамелю.
- Зверху викладаємо м'ясо, решту макаронів, поливаємо все соусом. Зверху посипаємо сиром та орегано.
- Випікаємо 25 хвилин при 180 градусах. Після запікання посипаємо дрібкою орегано.
Смачного!