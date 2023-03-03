Легко та смачно на всі випадки життя: рецепт запіканки з курочкою та макаронами

Запіканки – це особливі страви, які дарують неперевершений смак при найменших зусиллях. Поєднання курочки та макаронів у запеченому варіанті підкорить усіх з першого ж шматочка.

Одна з найбільш захоплюючих особливостей запіканок – легкість приготування. Кілька інгредієнтів, час на запікання – і апетитна страва вже на столі.

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У кожного є свій список улюблених запіканок, але макарони з куркою – це те, що ви просто мусите спробувати. Бешамель та моцарела зроблять смак страви дуже ніжним, а запіканка просто-таки танутиме у роті.

Рецепт запіканки з куркою та макаронами

Час: 55 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– куряча грудка;

– 1/2 цибулини;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 2 склянки макаронів;

– 4 столові ложки консервованої кукурудзи;

– 1/2 червоного перцю;

– 2 столові ложки томатного пюре;

– 5 столових ложок тертого сиру (найкраще використовувати моцарелу);

– спеції;

– дрібка орегано;

бешамель:

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 3 столові ложки борошна;

– 0,5 літра молока;

– 1 чайна ложка орегано;

– дрібка перцю.

Приготування:

Макарони варимо у підсоленій воді, вони повинні бути майже готовими.

На сковороду наливаємо оливкову олію і обсмажуємо нарізану цибулю. Коли вона стане прозорою – додаємо нарізану кубиками курочку. Додаємо спеції.

Потім додаємо кукурудзу, томатне пюре і червоний перець. Доводимо до готовності та відставляємо.

На сковороді розтоплюємо масло, додаємо борошно. Перемішуємо до їх повного з'єднання.

Вливаємо молоко та додаємо спеції. Варимо, постійно помішуючи, поки соус не загусне.

У форму викладаємо більшу частину макаронів. Поливаємо половиною бешамелю.

Зверху викладаємо м'ясо, решту макаронів, поливаємо все соусом. Зверху посипаємо сиром та орегано.

Випікаємо 25 хвилин при 180 градусах. Після запікання посипаємо дрібкою орегано.

Смачного!