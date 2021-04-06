Запіканка з кабачків: простий рецепт

Смачна запіканка з кабачків з сиром та ніжним соусом – проста та легка страва на вечерю, яку ви можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.
Кабачок корисний та дієтичний овоч з якого можна приготувати безліч страв. Він чудово поєднується з будь-якими продуктами. Запіканка з вишуканим соусом, ароматними спеціями та ніжною золотою скоринкою зверху.
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Рецепт запіканки
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1/2 цибулі;
– 200 грамів домашнього сиру 5-9%;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 зубчики часнику;
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 2-3 столові ложки молока 2,5-3,2%;
– 2 яйця;
– орегано;
– сіль.
- Помийте кабачки, наріжте кільцями.
- Цибулю почистіть, наріжте напівкільцями.
- Почистіть часник, пропустіть через прес.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте яйця з молоком, додайте сіль, домашній сир, часник, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть шарами кабачок, цибулю, змастіть соусом, додайте орегано, зверху викладіть сир.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Розріжте на порції, викладіть на тарілку. Смачного!