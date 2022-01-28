Запікаємо тиляпію на обід: рецепт зі спаржею та томатами
28 січня 2022 , 15:10Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Щоб корисно та смачно пообідати, вам знадобиться всього 30 хвилин. А з інгредієнтів – ніжна тиляпія, соковиті томати та спаржа.
Рецепт тиляпії, запеченої з овочами
- Час: 4
- Порції: 30 хвилин
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– ¼ склянки вершкового масла;
– 4 зубчики часнику;
– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;
– 1 чайна ложка італійських трав;
– 500 грамів спаржі;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 4 філе тиляпії;
– 1½ склянки помідорів чері;
– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко змастіть олією.
- У невеликій мисці змішайте вершкове масло, часник, лимонний сік та італійські трави. Відокремте й відкладіть 2 столові ложки суміші.
- На одну сторону дека викладіть спаржу й полийте 2 столовими ложками оливкової олії. Посоліть і поперчіть.
Фото Damn delicious
- На середину дека, поряд зі спаржею, викладіть помідори. Їх також полийте 2 столовими ложками оливкової олії, присмачте сіллю та перцем.
- Далі – черга тиляпії. Полийте рибу пряною сумішшю.
- Відправте все до духовки запікатися на 11 – 13 хвилин.
- Подавайте страву до столу, поливши 2 столовими ложками відкладеної пряної суміші й посипавши посіченою петрушкою.
Смачного!