Універсальність, яка підкорює: як приготувати заварний крем для будь-якого десерту
12 березня 2023, 16:30Читать новость на русском
Джерело:aniagotuje
Десерти – це те, без чого важко уявити своє життя. Рецептів смаколиків є просто безліч, але завжди добре мати під рукою опцію, яка пасує практично до всього.
Заварний крем – незамінний інгредієнт для великої кількості десертів. Інколи його рецептура відрізняється, що не завжди зручно.
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На щастя, є опція цього крему, який неодмінно яскраво доповнить усі десерти, де він потрібний.
Рецепт заварного крему
Час: 30 хвилин + 1 година на охолодження
Порцій: 700 грамів крему
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– дві упаковки пудингу (по 40 грамів);
– 500 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки цукру (за бажанням можна давати більше).
Приготування:
- У каструлю наливаємо 400 мілілітрів молока, додаємо цукор та доводимо до кипіння.
- Змішуємо пудинг із залишками молока.
- Зменшуємо вогонь до мінімуму та вливаємо пудинг у каструлю.
- Поволі помішуючи, доводимо крем до кипіння, він повинен загуснути.
- Відставляємо пудинг, накриваємо фольгою та даємо охолонути, ставити його у холодильник не можна.
- Збиваємо масло та додаємо вистиглий пудинг по ложці. Перед кожним додаванням пудингу крем повинен бути однорідним.
- Ставимо крем у холодильник на 2 години, якщо готуєте торт – крем можна використовувати одразу.