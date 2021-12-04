Здивується кожен: легкий спосіб приготування овочевого масла

Вершкове масло – один із незамінних інгредієнтів на кожній кухні. Втім, навіть він піддається удосконаленню.

Канапки – один із найбільш популярних перекусів. Замість того, щоб додавати овочі на масло, можна заздалегідь поєднати ці інгредієнти.

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Овочеве масло – це особливий смак, який подарує насолоду навіть примхливим гурманам.

Рецепт овочевого масла

Легко та смачно / Фото Pinterest

Інгредієнти

125 грам вершкового масла;

1 помідор;

1 морква;

корінь петрушки;

50 грам кореня селери;

10 грам подрібненої пряної зелені – кропу, м'яти, чабера, меліси лимонної.

Приготування

Овочі відварюємо, подрібнюємо та протираємо через сито. Розтираємо масло та змішуємо з овочевим пюре. Додаємо подрібнену зелень. Солимо за смаком та збиваємо до однорідної маси.

Смачного!