Ароматний зелений борщ зі щавлем та яйцем: домашній рецепт

Зелений борщ – смачна весняна страва, яка сподобається усім. Обов'язково приготуйте на обід або вечерю.
Зелений борщ зі щавлем – традиційна українська страва. Основний інгредієнт – щавель, зелена цибуля, петрушка або кріп та круто зварені яйця. Також додають молоду картоплю, моркву та м'ясо. Пісний борщ зазвичай готують під час посту, але ідеально підійде для вегетаріанців.
У страву не додають буряк. Іноді щавель заміняють салатом, шпинатом або кропивою. Борщ подають зі сметаною.Борщ готують на всій території України з врахуванням традицій місцевої кухні та вподобань кухаря. Наприклад, на Тернопільщині, у вересні проводять щорічний фестиваль борщів. У селі Дерев'яна (Київська область) – велосипедний маршрут "На зелений Борщ", що підкреслює давні традиції приготування весняного борщу за рецептами київських монастирів та Лаври.
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Як приготувати зелений борщ зі щавлем та яйцем
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2-3
- Калорійність на 100 грамів: 18,7
– 4 картоплі;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– пучок щавлю;
– петрушка;
– 1 цибуля;
– рослинна олія;
– 1-2 яйця;
– сметана 10-25%;
– спеції;
– перець;
– сіль.
- Картоплю ретельно помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, варіть протягом 20 хвилин.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте кільцями.
Морква / фото Unsplash
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотого кольору.
- Окремо у каструлі з окропом відваріть яйця, почистіть, наріжте скибочками.
Відварені яйця/ Фото Pexels
- Щавель, петрушку, ретельно помийте, подрібніть ножем.
- У каструлю з готовою картоплею, викладіть обсмажену цибулю з морквою, щавель з петрушкою, перемішайте, додайте перець, спеції.
- Готовий суп викладіть у тарілку.
Зелений борщ/ Фото Freepik
9. Викладіть у тарілку скибочки відварених яєць. Подавайте зі сметаною та хлібом. Смачного!