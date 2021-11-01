Грибний соус: такий смачний готують лише на Закарпатті

Лісове м'ясо – так називають гриби в Україні. Вони й справді смакують не гірше, аніж, приміром, курятина. А разом із нею взагалі утворюють безпрограшний тандем! Із грибами варять супи, начиняють ними вареники й голубці, смажать їх із цибулькою й тушкують у вершках. А ще з грибів готують смачнющі соуси.

Сьогодні ми приготємо духмяну грибну поливку – так, як це роблять на Закарпатті. Тамтешні жителі знаються на грибах, як ніхто інший, і навчилися їх заготовляти різними способами, щоб смакувати ними цілий рік.

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Найкращою основою для поливки буде, звісно, король лісу – білий гриб. Але з іншими грибами, навіть із нейтральними печерицями, також вийде чудово. Кожен сорт дає соусу свій колір і смак.

Грибна поливка по-закарпатськи

Час: 2 години

Порцій: 2

Неймовірно смачний соус / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

100 грамів білих сушених грибів;

4 – 5 цибулин;

2 столові ложки борошна;

лавровий лист, духмяний перець горошком, чорний перець, сіль — на ваш смак.

Приготування:

Гриби необхідно промити під проточною водою, після цього замочити на 2 – 3 години або краще на ніч. Замочені гриби слід проварити в трішки підсоленій воді 1 годину. Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками. Покладіть цибулю на сковорідку та тушкуйте до стану напівпрозорості. Відварені гриби з'єднайте на пательні з цибулею. Влийте туди трішки води, у якій варилися гриби та додайте спеції. Варіть суміш 20 хвилин. На суху розігріту пательню насипте борошно. Постійно помішуючи, смажте борошно, доки воно не стане жовтаво-кремового кольору. Додайте кілька ложок бульйону й ретельно розмішайте суміш, щоб розбити грудочки. З’єднайте борошно та гриби та ретельно все змішайте. Проваріть поливку 20 хвилин – вона має дістати консистенцію густого соусу. За потреби додайте воду або борошно, щоб отримати бажану густину.