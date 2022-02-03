Хіт мексиканської кухні – томатна енчилада: один соус до безлічі страв
3 лютого 2022 , 14:56Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Лише раз приготувавши духмяну енчиладу вдома, ви більше не захочете магазинної. З рецептом упорається навіть початківець!
Енчилада – мегапопулярний у Мексиці пряний соус із помідорів. Його намащують на хліб, подають до м'яса або готують із ним однойменну страву.
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Рецепт соусу енчилада
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 склянки
Фото Damn delicious
– ¼ склянки олії;
– ¼ склянки борошна;
– 1 банка подрібнених помідорів;
– 2 чайні ложки порошку чилі;
– 1½ чайної ложки сушеного орегано;
– 1 чайна ложка кмину;
– 1 чайна ложка часникового порошку;
– 1 чайна ложка цибулевого порошку;
– 1 столова ложка коричневого цукру;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець.
Приготування:
- Розігрійте олію в каструлі.
- Додайте борошно, перемішайте й тримайте суміш на середньому вогні.
Фото Damn delicious
- Через 1 хвилину додайте помідори, чилі, орегано, кмин, часниковий та цибулевий порошок, коричневий цукор та 1 склянку води. Присмачте все сіллю й перцем.
- Доведіть до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте, доки соус злегка не загусне (10 хвилин).
Фото Damn delicious
- Готову енчиладу зберігається в герметичному харчовому контейнері в холодильнику до двох тижнів.
Смачного!