Зовні – наче рис, а на смак – паста: готуємо італійське орзо з грибами
3 грудня 2021 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Приготуйте страву з італійського різновиду пасти орзо та здивуйте рідних відмінним смаком, та незвичним виглядом обіду чи вечері.
Ззовні ця страва дуже схожа на ризотто, але насправді це італійська паста – орзо. За формою вона наче великий рис, але смак – пасти.
Читайте також Сила змін: як Creative Chefs Summit 2021 об'єднав кулінарних гуру
Принцип приготування страви також схожий до ризотто. Якщо ви шаленієте від неї, страва з орзо теж стане вашою улюбленою.
Рецепт з орзо та грибів
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3
– 300 грамів грибів;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 200 грамів пасти;
– 100 мілілітрів вершків;
– 50 грамів пармезану;
– 1,5 літри бульйону;
– свіжа петрушка.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби.
- Додайте нарізану кубиками цибулю та перемішайте.
- Обсмажуйте овочі протягом 3 – 5 хвилин.
- Додайте пасту орзо або іншу, перемішайте та смажте 1 хвилину.
Фото Яни Станішевської
- Влийте трішки бульйону та випарте. Принцип приготування, як у ризотто.
- Далі повторіть: влийте бульйон та випарте, докине використайте всю рідину.
- Влийте до страви вершки, присмачте спеціями та нарізаною петрушкою.
- Тушкуйте страву 15 – 20 хвилин.
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!