Зовні – наче рис, а на смак – паста: готуємо італійське орзо з грибами

3 грудня 2021 , 14:54
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Приготуйте страву з італійського різновиду пасти орзо та здивуйте рідних відмінним смаком, та незвичним виглядом обіду чи вечері.

Ззовні ця страва дуже схожа на ризотто, але насправді це італійська паста – орзо. За формою вона наче великий рис, але смак – пасти.

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Принцип приготування страви також схожий до ризотто. Якщо ви шаленієте від неї, страва з орзо теж стане вашою улюбленою.

Рецепт з орзо та грибів

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 3
Інгредієнти:
 – 300 грамів грибів;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 200 грамів пасти;
 – 100 мілілітрів вершків;
 – 50 грамів пармезану;
 – 1,5 літри бульйону;
 – свіжа петрушка.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби.
  1. Додайте нарізану кубиками цибулю та перемішайте.
  1. Обсмажуйте овочі протягом 3 – 5 хвилин.
  1. Додайте пасту орзо або іншу, перемішайте та смажте 1 хвилину.


Фото Яни Станішевської

  1. Влийте трішки бульйону та випарте. Принцип приготування, як у ризотто.
  1. Далі повторіть: влийте бульйон та випарте, докине використайте всю рідину.
  1. Влийте до страви вершки, присмачте спеціями та нарізаною петрушкою.
  1. Тушкуйте страву 15 – 20 хвилин.
  1. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак