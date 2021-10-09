Зрази з картоплі та курятини: домашній рецепт на кожен день

9 жовтня 2021 , 15:08
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Якщо у вас залишилося картопляне пюре і ви не знаєте, що з ним робити – ми пропонуємо скористатися рецептом блогерки Яни Станішевської, та приготувати зрази. Це така смакота!

Картопляні зрази – справжня домашня страва української кухні з різними начинками: з сиром, шпинатом, курячим чи яловичим фаршем. 

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Щоб картопляне тісто не липло до рук, обов'язково змочіть руки водою. Вони швидко готуються, а до процесу їхнього формування ви можете залучити навіть дітей.

Рецепт картопляних зраз з курятиною

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 4


Зрази з картоплі / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 800 г картоплі;
 – 2 сирих курячих яйця;
 – 5 ст. л. борошна;
 – сіль.
Для начинки:
 – 800 г курятини;
 – 2 ріпчасті цибулі;
 – 2 морквини;
 – ¼ кореня селери;
 – соняшникова олія для смаження.

Приготування:

  1. Відваріть почищену картоплю в підсоленій воді до готовності. Розімніть її в пюре та трішки охолодіть.
  1. Вибийте яйця до картопляного пюре, додайте солі та борошна.
  1. Вимішайте тісто для зраз.
  1. Для приготування начинки відваріть курятину до готовності. 
  1. Цибулю, селеру та моркву натріть на дрібній тертці та обсмажте на олії.
  1. М'ясо та овочі подрібніть у блендері або перекрутіть через м'ясорубку.
  1. Додайте солі та чорного меленого перцю на ваш смак.


Зрази з картоплі / Фото Яни Станішевської

  1. Розділіть тісто на зрази на частини. Сформуйте зрази з начинкою всередині та посипте їх борошном.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте зрази з обох боків по 2 хвилини.
  1. Подавайте готову страву гарячою. Додайте сметани або іншого улюбленого соусу та насолоджуйтеся відмінним смаком домашніх зраз. Смачного!
Автор: Богданна Рибак