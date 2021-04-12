Зростання цін на продукти уникнути не вдасться: чого очікувати українцям

З початку 2021 року в Україні стрімко почали рости ціни на продукти. Подорожчало майже все: починаючи від соняшникової олії та овочів, закінчуючи м’ясом та крупами. Та експерти запевняють, що зростання цін уникнути було неможливо.

Ми з’ясували, до чого тут інфляція, чому в країні підвищуються ціни на харчі та які фактори на це впливають.

Читайте також Купили в супермаркеті неякісний продукт: як відстояти свої права й повернути гроші

Що з цінами на продукти зараз

Ще на початку березня Держстат відзвітував, що у лютому 2021 року споживчі ціни у порівнянні з січнем зросли на 1%, з початку року – на 2,3%, а у порівнянні з лютим 2020 року – на 7,5%.

За лютий найбільше подорожчала олія соняшникова – на 7,6%, овочі – на 6,3%, цукор – на 5,5%, фрукти – на 3,5%, хліб – на 2,8%, ціни на м'ясо зросли на 1,2%.

Ціни на м'ясні продукти зросли / Фото Shutterstock

Наприклад, у січні 2020 року середня ціна пляшки олії становила 31,28 гривні, а на початку березня 2021 року вже зросла до 47,54 гривні. Яйця коштували 26,62 гривні, натомість зараз – 39,39 грн, куряче стегно на початку 2020 року коштувало 68,44 гривні, зараз – 81,90 гривень.

Утім, ситуація з цінами, яка склалася в Україні, не унікальна. Інвестиційний банкір Сергій Фурса наголошує, що це загальносвітовий тренд. Різке зростання вартості продуктів харчування зараз захопило країни, що розвиваються. З однієї і тією ж проблемою стикаються в Росії та Бразилії, Туреччині.

Чому ростуть ціни

Ми розпитали експертів про те, що ж впливає на здорожчання продукції. Виявилося, що факторів впливу досить багато: від зростання цін на електроенергію до підвищення вартості комбікормів та витрат на логістику. Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський у коментарі 24 каналу зазначив, що неврожаї та економічна криза, викликана пандемією, призвели до дефіциту продовольства у світі.

Здорожчання цін на продукти / Фото Pexels

Зростання цін на світових ринках збільшило експорт продовольства з України, особливо це стосується зернових та олійних культур. Це своєю чергою викликало підвищення цін на продукти на внутрішньому ринку.

Зростають ціни на хліб, борошно, крупи. Ціни на олію б'ють рекорди. Зростання цін на зернові збільшило вартість м'яса та яєць. Крім того, на подорожчання продовольства вплинуло подорожчання пального, газу та електроенергії. Особливо це стосується овочів та фруктів старого врожаю, які зберігаються в холодильниках. Чим довше зберігається продукція, тим більше доводиться платити за її зберігання, – пояснює експерт.

Олександр Шигаєв, провідний фахівець з птахівництва AVA Group, експерт Асоціації тваринників України, говорить, що здорожчання м'яса відбулось внаслідок значного підняття цін на сировину для кормів: кукурудза, пшениця, соя, олія. Зараз собівартість одного кілограма м'яса бройлера на ринку в живій вазі тримається на рівні 35 гривень, а ціни на живу курку теж на рівні 35-36 гривень, тобто, виробникам доводиться балансувати майже на нулі.

Ситуація з ціною на м'ясо бройлера від виробників така: січень 2021 року – реалізаційна ціна була на рівні 32 гривень/1 кілограм живої ваги бройлера (на переробних заводах), у лютому-березні реалізаційна ціна вже була на рівні 38-39 гривень живої ваги бройлера або 51-54 гривень за 1 кілограм в забійній вазі тушки, – каже Шигаєв.

Чи будуть ціни рости й надалі

Олександр Хмелевський говорить, що у травні різко знизяться ціни на фрукти та овочі минулого врожаю, їх треба буде швидко реалізовувати. Однак, ціни на борошно, крупи, олію, цукор будуть зростати до нового врожаю. Проте, і восени, хоча ціни сезонно дещо знизяться, вони будуть значно вищі за рівень 2020 року.

Тенденція до зростання цін на продукти зберігатиметься / Фото Unsplash

Очікуються, що протягом 2021 року ціни на продовольство можуть зрости в середньому на 50%. Особливо зростання може торкнутися борошна, круп, макаронних виробів, цукру, олії, яєць. У цих групах товарів за підсумками 2021 року зростання цін може сягнути 100% та вище, – розповідає експерт.

Шигаєв запевняє, що здороження м'яса не буде до кінця квітня, але на початку травня буде незначне підвищення цін у зв'язку з підвищеним попитом через закінчення посту та святкування Великодня.

За попередніми розрахунками Інституту аграрної економіки, якщо у 2019 галузь тваринництва спрацювала на межі збитковості (0,1 %), то у 2020 році стала зовсім збитковою – рівень рентабельності склав -4,7 %.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, говорить, що тенденція до зростання цін на продукти харчування в Україні буде зберігатися й надалі. У середньому до нового урожаю овочі дорожчатимуть на 5-6%. Тому картопля старого урожаю, яка зараз коштує 11-12 гривень, може додати в ціні ще 60-70 копійок.

Капуста, морква, цибуля, які займають цінову позицію в середньому від 5 до 7 гривень, можуть подорожчати на 40-50 копійок. Дорожчатиме і м'ясо. Так, свинина може додати в ціні до 10% і коштуватиме до 150 гривень за кілограм.

Причиною є здорожчання сировини. На вітчизняному ринку відчувається її брак через стрімке скорочення поголів’я худоби у промисловому секторі, – пояснює Марчук.

Читайте також М'ясний сомельє: інтерв'ю з бренд-шефом МХП Алексом Юсуповим про "продавців нового формату"

Тож, експерти кажуть, підвищення цін найближчим часом уникнути не вдасться, адже, інакше підприємці просто будуть працювати у збиток. Витрати виробників зростають, а довготривалий карантин лише погіршує ситуацію.