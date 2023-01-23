Зупа з пшоном та лисичками – домашній рецепт

Ситна та поста перша страва з пшона та грибів стане справжнім відкриттям до обіднього столу.

Зупа з пшоном, лисичками – цікавий варіант рідкої першої страви для всієї родини. Гриби можна використовувати як свіжі, так і морожені чи сушені.

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Рецепт розрахований на велику порцію. Таку зупу можна готувати на кілька днів, вона добре зберігається в холодильнику.

Рецепт пшоняної зупи з грибами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8 – 10

– 2 моркви;– корінь петрушки;– маленька селера;– ріпчаста цибуля;– лавровий лист;– сіль;– чорний перець горошком.– 2 цибулини;– 1 морква;– 3 – 4 картоплини;– 350 – 400 грамів лисичок;– 1 – 2 столові ложки олії;– 1/3 склянки пшона;– 2 склянки молока;– сік половини лимона;– 1 столова ложка борошна;– сіль;– чорний мелений перець;– кріп;– петрушка.

Приготування:

Моркву, цибулю, корінь петрушки і селери миємо, очищуємо та підсмажуємо на сухій сковорідці.

Доводимо до кипіння три літри води. Додаємо обсмажені овочі та варимо їх на малому вогні приблизно 30 хвилин. В кінці додаємо спеції. Охолоджуємо, проціджуємо розсіл. Має вийти 2,5 літри овочевого бульйону.

Цибулю і моркву дрібно нарізаємо і обсмажуємо до м’якості на кількох ложках олії або масла. В кінці додаємо помиті лисички, обсмажуємо помішуючи до моменту, коли рідина з грибів випарується і вони почнуть злегка засмажуватися.

В овочевий розсіл додаємо промите пшоно, порізану картоплю, і через 7 – 10 хвилин після того як закипить – засмажку з цибулі, моркви і лисичок.

Ще через 5 хвилин, як закипить – вливаємо молоко, розбовтане з борошном і соком лимона. Доводимо до кипіння, додаємо дрібно посічену зелень, додаємо ще за потреби спеції і вимикаємо. Даємо трошки настоятися.

Смачного!