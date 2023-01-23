Зупа з пшоном та лисичками – домашній рецепт
23 січня 2023, 09:46Читать новость на русском
Джерело:Сook with me at home
Ситна та поста перша страва з пшона та грибів стане справжнім відкриттям до обіднього столу.
Зупа з пшоном, лисичками – цікавий варіант рідкої першої страви для всієї родини. Гриби можна використовувати як свіжі, так і морожені чи сушені.
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Рецепт розрахований на велику порцію. Таку зупу можна готувати на кілька днів, вона добре зберігається в холодильнику.
Рецепт пшоняної зупи з грибами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8 – 10
– 2 моркви;
– корінь петрушки;
– маленька селера;
– ріпчаста цибуля;
– лавровий лист;
– сіль;
– чорний перець горошком.
Для зупи:
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– 3 – 4 картоплини;
– 350 – 400 грамів лисичок;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– 1/3 склянки пшона;
– 2 склянки молока;
– сік половини лимона;
– 1 столова ложка борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– кріп;
– петрушка.
Приготування:
- Моркву, цибулю, корінь петрушки і селери миємо, очищуємо та підсмажуємо на сухій сковорідці.
- Доводимо до кипіння три літри води. Додаємо обсмажені овочі та варимо їх на малому вогні приблизно 30 хвилин. В кінці додаємо спеції. Охолоджуємо, проціджуємо розсіл. Має вийти 2,5 літри овочевого бульйону.
- Цибулю і моркву дрібно нарізаємо і обсмажуємо до м’якості на кількох ложках олії або масла. В кінці додаємо помиті лисички, обсмажуємо помішуючи до моменту, коли рідина з грибів випарується і вони почнуть злегка засмажуватися.
- В овочевий розсіл додаємо промите пшоно, порізану картоплю, і через 7 – 10 хвилин після того як закипить – засмажку з цибулі, моркви і лисичок.
- Ще через 5 хвилин, як закипить – вливаємо молоко, розбовтане з борошном і соком лимона. Доводимо до кипіння, додаємо дрібно посічену зелень, додаємо ще за потреби спеції і вимикаємо. Даємо трошки настоятися.
Смачного!