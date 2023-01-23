Зупа з пшоном та лисичками – домашній рецепт

23 січня 2023, 09:46
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Джерело:

Сook with me at home

Ситна та поста перша страва з пшона та грибів стане справжнім відкриттям до обіднього столу.

Зупа з пшоном, лисичками – цікавий варіант рідкої першої страви для всієї родини. Гриби можна використовувати як свіжі, так і морожені чи сушені.

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Рецепт розрахований на велику порцію. Таку зупу можна готувати на кілька днів, вона добре зберігається в холодильнику.

Рецепт пшоняної зупи з грибами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 – 10
Інгредієнти для розсолу:
 – 2 моркви;
 – корінь петрушки;
 – маленька селера;
 – ріпчаста цибуля;
 – лавровий лист;
 – сіль;
 – чорний перець горошком.
Для зупи:
 – 2 цибулини;
 – 1 морква;
 – 3 – 4 картоплини;
 – 350 – 400 грамів лисичок;
 – 1 – 2 столові ложки олії;
 – 1/3 склянки пшона;
 – 2 склянки молока;
 – сік половини лимона;
 – 1 столова ложка борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – кріп;
 – петрушка.

Приготування:

  • Моркву, цибулю, корінь петрушки і селери миємо, очищуємо та підсмажуємо на сухій сковорідці.
  • Доводимо до кипіння три літри води. Додаємо обсмажені овочі та варимо їх на малому вогні приблизно 30 хвилин. В кінці додаємо спеції. Охолоджуємо, проціджуємо розсіл. Має вийти 2,5 літри овочевого бульйону.
  • Цибулю і моркву дрібно нарізаємо і обсмажуємо до м’якості на кількох ложках олії або масла. В кінці додаємо помиті лисички, обсмажуємо помішуючи до моменту, коли рідина з грибів випарується і вони почнуть злегка засмажуватися.
  • В овочевий розсіл додаємо промите пшоно, порізану картоплю, і через 7 – 10 хвилин після того як закипить – засмажку з цибулі, моркви і лисичок.
  • Ще через 5 хвилин, як закипить – вливаємо молоко, розбовтане з борошном і соком лимона. Доводимо до кипіння, додаємо дрібно посічену зелень, додаємо ще за потреби спеції і вимикаємо. Даємо трошки настоятися.

 Смачного!

Автор: Богданна Рибак