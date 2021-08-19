Яблучний Спас: що особливого приготувати в день, коли літо стрічається з осінню
Джерело:24 канал
19 серпня в Україні святкують Преображення Господнє, або по-народному – Яблучний Спас. Цього дня в церквах освячують яблука та квіти. Освяченими яблуками за давньою традицією частують сусідів, друзів і всіх нужденних. Уважається, що яблука сьогодні мають особливу цілющу силу.
На свято Яблучного Спаса (інші його назви: Другий Спас, Спас на горі), за повір'ям, літо зустрічається з осінню, погода стає прохолоднішою.
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Прийшов Яблучний Спас – отже, час збирати й заготовляти на зиму яблука. Сучасні господині готують із яблук варення, сушать їх або консервують.
Із 19 серпня наші предки починали збирати яблучний врожай / Фото Unsplash / Фото Unsplash
До святкового столу подають страви з ягід, грибів і, звісно ж, самі яблука – печені, у пирогах, у штруделях, а також компот або грушівник – кисіль зі свіжих груш.
Печені яблука
Особливість рецепта в тому, що яблука печуться у власному соку.
Час: 1 година
Порцій: 2
Печані яблука: ніжно та дієтично / Фото Cook Today
Інгредієнти:
- 6 яблук;
- 6 чайних ложок цукру або меду.
Приготування:
- Яблука миємо й ретельно витираємо.
- Ножем акуратно виймаємо з яблук серцевину.
- До кожного яблука насипаємо 1 чайну ложку (більше чи менше – за своїм смаком) цукру або меду.
- У деко наливаємо трохи води й викладаємо на нього яблука.
- Відправляємо яблука до розігрітої до 180 градусів духовки на 20 – 30 хвилин.
- Подавати яблука можна з медом чи вершками.
- Дуже смакують такі яблучка й охолодженими.
Смачного!
Сирне печиво з яблуками
Дієтичне печиво чудово підійде тим, хто стежить за фігурою.
Час: 1 година
Порцій: 4
Ніжний яблучний смаколик / Фото Cook Today
Інгредієнти:
- 250 грамів домашнього сиру;
- 100 грамів кефіру;
- 250 грамів борошна;
- 1 – 2 яблука;
- 10 чайних ложок цукру;
- ½ грама солі;
- кориця – на ваш смак;
- цукрова пудра – на ваш смак.
Приготування:
- Сир перетерти у блендері разом із цукром та дрібкою солі.
- До сиру влити кефір та просіяне борошно. Замісити тісто.
- Очищені яблука нарізати напівкільцями.
- Тісто розкачати та нарізати квадратиками.
- У середину квадратиків викласти яблука, посипати їх цукром та корицею і закріпити до середини краї.
- Викласти на деко і поставити випікатись у духовку на 20 хвилин при 180 градусах.
- Готове печиво накрити рушником та дати охолонути.
- Подавати печиво посипаним цукровою пудрою.
Смачного!