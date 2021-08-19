Яблучний Спас: що особливого приготувати в день, коли літо стрічається з осінню

19 серпня в Україні святкують Преображення Господнє, або по-народному – Яблучний Спас. Цього дня в церквах освячують яблука та квіти. Освяченими яблуками за давньою традицією частують сусідів, друзів і всіх нужденних. Уважається, що яблука сьогодні мають особливу цілющу силу.

На свято Яблучного Спаса (інші його назви: Другий Спас, Спас на горі), за повір'ям, літо зустрічається з осінню, погода стає прохолоднішою.

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Прийшов Яблучний Спас – отже, час збирати й заготовляти на зиму яблука. Сучасні господині готують із яблук варення, сушать їх або консервують.

Із 19 серпня наші предки починали збирати яблучний врожай / Фото Unsplash / Фото Unsplash

До святкового столу подають страви з ягід, грибів і, звісно ж, самі яблука – печені, у пирогах, у штруделях, а також компот або грушівник – кисіль зі свіжих груш.

Печені яблука

Особливість рецепта в тому, що яблука печуться у власному соку.

Час: 1 година

Порцій: 2

Печані яблука: ніжно та дієтично / Фото Cook Today

Інгредієнти:

6 яблук;

6 чайних ложок цукру або меду.

Приготування:

Яблука миємо й ретельно витираємо. Ножем акуратно виймаємо з яблук серцевину. До кожного яблука насипаємо 1 чайну ложку (більше чи менше – за своїм смаком) цукру або меду. У деко наливаємо трохи води й викладаємо на нього яблука. Відправляємо яблука до розігрітої до 180 градусів духовки на 20 – 30 хвилин. Подавати яблука можна з медом чи вершками. Дуже смакують такі яблучка й охолодженими.

Смачного!

Сирне печиво з яблуками

Дієтичне печиво чудово підійде тим, хто стежить за фігурою.

Час: 1 година

Порцій: 4

Ніжний яблучний смаколик / Фото Cook Today

Інгредієнти:

250 грамів домашнього сиру;

100 грамів кефіру;

250 грамів борошна;

1 – 2 яблука;

10 чайних ложок цукру;

½ грама солі;

кориця – на ваш смак;

цукрова пудра – на ваш смак.

Приготування:

Сир перетерти у блендері разом із цукром та дрібкою солі. До сиру влити кефір та просіяне борошно. Замісити тісто. Очищені яблука нарізати напівкільцями. Тісто розкачати та нарізати квадратиками. У середину квадратиків викласти яблука, посипати їх цукром та корицею і закріпити до середини краї. Викласти на деко і поставити випікатись у духовку на 20 хвилин при 180 градусах. Готове печиво накрити рушником та дати охолонути. Подавати печиво посипаним цукровою пудрою.

Смачного!