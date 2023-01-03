12 страв на українське Різдво 2023: дотримуємося традицій

Наші предки готували на Святу вечерю 12 страв та збирали за сімейним столом усіх рідних та близьких. Ця традиція збереглася й сьогодні.

Щоб трішки полегшити вам роботу з вибором страв на Святвечір, 24 канал дібрав 12 пісних страв, які зазвичай готують в Україні.

Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу

Якщо поцікавитися з чого розпочинати Святвечір, то тут є кілька популярних варіантів. У одних сім'ях першою їдять кутю, в інших – борщ. Обов'язковими атрибутами, які повинні бути на столі є свічка, плетенка. Жоден Святвечір перед Різдвом Христовим не обійдеться без пампухів, вареників, голубців.

Оскільки м'ясного не подають, риба стає королевою столу: канапки зі шпротів, оселедець, смажений судак чи хек.

12 страв на український Святвечір

Узвар



Узвар / Фото Вечірній Київ

Борщ з пампушками та часником

Вареники з картоплею

Вареники з вишнею

Гречаний пиріг

Яворівський пиріг / Фото Пані Стефа

Голубці з морквою та рисом

Смажена риба

Оселедець

Мариновані гриби

Кутя



Кутя / Фото Домашні рецепти

Пампухи з рожою

Медівник

Також за давньою традицією, окрім традиційних 12 страв, на кожен кут столу кладуть часник, аби прогнати нечисту силу та вберегти родину від біди.