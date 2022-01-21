25 хвилин і готово: рецепт тосканських ньоккі у вершковому соусі з в'яленими томатами

21 січня 2022 , 22:03
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Джерело:

Сafe delites

Повітряні ньоккі, огорнуті насиченим вершковим соусом із в’яленими помідорами, шпинатом, часником і свіжим базиліком. Що може бути смачнішим? Вершкові тосканські ньоккі — це найкраща їжа, приготована всього за 25 хвилин!

Рецепт тосканських ньоккі

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

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Інгредієнти:
 – 2 столові ложки вершкового масла;
 – 1 ріпчаста цибулина або шалот;
 – 4 зубчики часнику;
 – 500 грамів сирих картопляних ньоккі;
 – ½ склянки в'ялених томатів;
 – ½ склянки курячого бульйону;
 – 350 мілілітрів жирних вершків;
 – 1 чайна ложка сушених італійських трав;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 1,5 склянки шпинату;
 – ½ склянки тертого пармезану;
 – 2 столові ложки свіжого подрібненого базиліку.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю до прозорості (2 хвилини). Додайте подрібнений часник та обсмажуйте ще 30 секунд.
  1. Додайте ньоккі і обсмажуйте протягом хвилини. Додайте в’ялені помідори, трішки олії та готуйте ще хвилину.
  1. Влийте курячий бульйон, вершки та італійські трави. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.


Фото Cafe delites

  1. Накрийте сковорідку кришкою і варіть ньоккі 5 хвилин.
  1. Додайте листя шпинату і готуйте 1 хвилину. Перемішайте все з сиром пармезан і подрібненим базиліком. Тушкуйте ще хвилину або поки ньоккі не стануть м’якими.
  1. Соус загусне в міру охолодження. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак