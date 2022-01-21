25 хвилин і готово: рецепт тосканських ньоккі у вершковому соусі з в'яленими томатами
21 січня 2022 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Повітряні ньоккі, огорнуті насиченим вершковим соусом із в’яленими помідорами, шпинатом, часником і свіжим базиліком. Що може бути смачнішим? Вершкові тосканські ньоккі — це найкраща їжа, приготована всього за 25 хвилин!
Рецепт тосканських ньоккі
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Читайте також Онлайн-помічник для фермерів, або Всі вимоги до продукції – в одному місціІнгредієнти:
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 ріпчаста цибулина або шалот;
– 4 зубчики часнику;
– 500 грамів сирих картопляних ньоккі;
– ½ склянки в'ялених томатів;
– ½ склянки курячого бульйону;
– 350 мілілітрів жирних вершків;
– 1 чайна ложка сушених італійських трав;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1,5 склянки шпинату;
– ½ склянки тертого пармезану;
– 2 столові ложки свіжого подрібненого базиліку.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю до прозорості (2 хвилини). Додайте подрібнений часник та обсмажуйте ще 30 секунд.
- Додайте ньоккі і обсмажуйте протягом хвилини. Додайте в’ялені помідори, трішки олії та готуйте ще хвилину.
- Влийте курячий бульйон, вершки та італійські трави. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
Фото Cafe delites
- Накрийте сковорідку кришкою і варіть ньоккі 5 хвилин.
- Додайте листя шпинату і готуйте 1 хвилину. Перемішайте все з сиром пармезан і подрібненим базиліком. Тушкуйте ще хвилину або поки ньоккі не стануть м’якими.
- Соус загусне в міру охолодження.
Смачного!