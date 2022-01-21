25 хвилин і готово: рецепт тосканських ньоккі у вершковому соусі з в'яленими томатами

22:03

Повітряні ньоккі, огорнуті насиченим вершковим соусом із в’яленими помідорами, шпинатом, часником і свіжим базиліком. Що може бути смачнішим? Вершкові тосканські ньоккі — це найкраща їжа, приготована всього за 25 хвилин!