300-річна класика британської кухні: готуємо справжній йоркширський пудинг

Неодмінно приготуйте цей вишуканий йоркширський пудинг на сніданок, або подайте як оригінальну закуску до святкового столу.

Йоркширський пудинг відрізняється від солодкого, його смак надзвичайно ніжний, тісто пухке та легке у приготуванні. Зазвичай його подають до основних страв, таких як ростбіф, але ми пропонуємо приготувати як закуску до столу.

Читайте також Як зробити новорічний стіл здоровим: рецепти корисних страв, які сподобаються усім

Рецепт йоркширського пудингу

Час: 2 години

2 години Порції: 8



Скріншот з відео

– 2 сирих курячих яйця;– 100 грамів борошна;– 100 мілілітрів молока;– 1 столова ложка цукру;– соняшникова олія;– крем-сир;– слабосолоний лосось;– дрібка солі.

Приготування:

Вибийте яйця у глибокий посуд. За допомогою вінчика перемішайте їх до однорідної консистенції.

Додайте цукор та сіль, знову перемішайте.

Влийте молоко та просіяне борошно. Замішайте вінчиком тісто та перелийте в склянку.

Накрийте її шаром харчової плівки та охолодіть протягом 1 години.

У силіконові формочки налийте соняшникової олії (1 столова ложка в кожну форму) та відправте на 15 хвилин в розігріту духовку до 190 градусів.

Перемішайте охолоджене тісто вінчиком. Розлийте його в прогріті форми з олією та відправте ще на 25 хвилин в духовку.



Скріншот з відео

Готову випічку змастіть крем-сиром та викладіть шматочки слабосолоного лосося. Подавайте смаколики до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування йоркширського пудингу: