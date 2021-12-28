300-річна класика британської кухні: готуємо справжній йоркширський пудинг

28 грудня 2021 , 14:44
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Неодмінно приготуйте цей вишуканий йоркширський пудинг на сніданок, або подайте як оригінальну закуску до святкового столу.

Йоркширський пудинг відрізняється від солодкого, його смак надзвичайно ніжний, тісто пухке та легке у приготуванні. Зазвичай його подають до основних страв, таких як ростбіф, але ми пропонуємо приготувати як закуску до столу.

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Рецепт йоркширського пудингу

  • Час: 2 години
  • Порції: 8


Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 2 сирих курячих яйця;
 – 100 грамів борошна;
 – 100 мілілітрів молока;
 – 1 столова ложка цукру;
 – соняшникова олія;
 – крем-сир;
 – слабосолоний лосось;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. Вибийте яйця у глибокий посуд. За допомогою вінчика перемішайте їх до однорідної консистенції.
  1. Додайте цукор та сіль, знову перемішайте.
  1. Влийте молоко та просіяне борошно. Замішайте вінчиком тісто та перелийте в склянку.
  1. Накрийте її шаром харчової плівки та охолодіть протягом 1 години.
  1. У силіконові формочки налийте соняшникової олії (1 столова ложка в кожну форму) та відправте на 15 хвилин в розігріту духовку до 190 градусів.
  1. Перемішайте охолоджене тісто вінчиком. Розлийте його в прогріті форми з олією та відправте ще на 25 хвилин в духовку.


Скріншот з відео

  1. Готову випічку змастіть крем-сиром та викладіть шматочки слабосолоного лосося. Подавайте смаколики до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування йоркширського пудингу:

 

Автор: Богданна Рибак