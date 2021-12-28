300-річна класика британської кухні: готуємо справжній йоркширський пудинг
28 грудня 2021 , 14:44Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Неодмінно приготуйте цей вишуканий йоркширський пудинг на сніданок, або подайте як оригінальну закуску до святкового столу.
Йоркширський пудинг відрізняється від солодкого, його смак надзвичайно ніжний, тісто пухке та легке у приготуванні. Зазвичай його подають до основних страв, таких як ростбіф, але ми пропонуємо приготувати як закуску до столу.
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Рецепт йоркширського пудингу
- Час: 2 години
- Порції: 8
Скріншот з відео
– 2 сирих курячих яйця;
– 100 грамів борошна;
– 100 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка цукру;
– соняшникова олія;
– крем-сир;
– слабосолоний лосось;
– дрібка солі.
Приготування:
- Вибийте яйця у глибокий посуд. За допомогою вінчика перемішайте їх до однорідної консистенції.
- Додайте цукор та сіль, знову перемішайте.
- Влийте молоко та просіяне борошно. Замішайте вінчиком тісто та перелийте в склянку.
- Накрийте її шаром харчової плівки та охолодіть протягом 1 години.
- У силіконові формочки налийте соняшникової олії (1 столова ложка в кожну форму) та відправте на 15 хвилин в розігріту духовку до 190 градусів.
- Перемішайте охолоджене тісто вінчиком. Розлийте його в прогріті форми з олією та відправте ще на 25 хвилин в духовку.
Скріншот з відео
- Готову випічку змастіть крем-сиром та викладіть шматочки слабосолоного лосося. Подавайте смаколики до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування йоркширського пудингу: