7 секретів смачних оладок: рецепт з яблуками та кабачками від шеф-кухаря

Талановитий шеф-кухар та фіналіст кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Микола Люлько розповів сім секретів приготування смачних оладок та поділився улюбленим рецептом страви з яблуками.

Оладки – це завжди смачно та швидко, та ще й корисно якщо вони приготовані з кабачків. До речі, щоб мінімізувати використання олії для приготування страви, обирайте сковорідку з антипригарним покриттям.

Читайте також Українська кухня підкорює світ: ТОП страв, які стали нашими гастрономічними візитівками

Сім секретів смачних оладок з кабачків

Молоді кабачки не обов'язково чистити від шкірки, адже вона доволі м'яка. Чим старіший кабачок, тим товстішою буде його шкірка. Це ж стосується і насіння.

Кабачок – водянистий овоч, тому його краще натирати на грубій тертці. Обов'язково відіжміть масу руками, щоб злити зайвий сік. Ваше тісто на оладки не буде розпадатися, а готова страва матиме хрумку скоринку.

Якщо натерти кабачок дуже дрібно, він виділить ще більше соку і тісто вийде рідким, але більш однорідним. Якщо вам подобається така консистенція оладок – сміло можете так готувати. Щоправда, борошна піде в рази більше.

Тісто на оладки повинне бути доволі густим та без грудочок.

Додавати сіль краще в готове тісто, безпосередньо перед обсмажуванням.

Перш ніж готувати оладки добряче розігрійте сковорідку з олією, а тісто викладайте по одній столовій ложці.

Оладки можна готувати в духовці. Для цього викладіть на деко шар пергаменту для випікання, розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте страву протягом 10 – 15 хвилин. Переверніть на інший бік та випікайте ще 5 – 7 хвилин.

Рецепт оладок з кабачка та яблук

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Микола Люлько та його дружина / Фото зі сторінки кухаря

– 240 г кабачка;– 150 г яблука;– 30 г м'яти;– 1 яйце;– 3 г солі;– 40 г борошна.

Приготування:

Натріть кабачки та яблуко на грубій тертці.

Змішайте з рештою інгредієнтів та перемішайте до однорідної консистенції.