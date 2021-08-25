7 секретів смачних оладок: рецепт з яблуками та кабачками від шеф-кухаря
25 серпня 2021 , 16:57Читать новость на русском
Джерело:інстраграм Миколи Люлька
Талановитий шеф-кухар та фіналіст кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Микола Люлько розповів сім секретів приготування смачних оладок та поділився улюбленим рецептом страви з яблуками.
Оладки – це завжди смачно та швидко, та ще й корисно якщо вони приготовані з кабачків. До речі, щоб мінімізувати використання олії для приготування страви, обирайте сковорідку з антипригарним покриттям.
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Сім секретів смачних оладок з кабачків
- Молоді кабачки не обов'язково чистити від шкірки, адже вона доволі м'яка. Чим старіший кабачок, тим товстішою буде його шкірка. Це ж стосується і насіння.
- Кабачок – водянистий овоч, тому його краще натирати на грубій тертці. Обов'язково відіжміть масу руками, щоб злити зайвий сік. Ваше тісто на оладки не буде розпадатися, а готова страва матиме хрумку скоринку.
- Якщо натерти кабачок дуже дрібно, він виділить ще більше соку і тісто вийде рідким, але більш однорідним. Якщо вам подобається така консистенція оладок – сміло можете так готувати. Щоправда, борошна піде в рази більше.
- Тісто на оладки повинне бути доволі густим та без грудочок.
- Додавати сіль краще в готове тісто, безпосередньо перед обсмажуванням.
- Перш ніж готувати оладки добряче розігрійте сковорідку з олією, а тісто викладайте по одній столовій ложці.
- Оладки можна готувати в духовці. Для цього викладіть на деко шар пергаменту для випікання, розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте страву протягом 10 – 15 хвилин. Переверніть на інший бік та випікайте ще 5 – 7 хвилин.
Рецепт оладок з кабачка та яблук
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Микола Люлько та його дружина / Фото зі сторінки кухаря
– 240 г кабачка;
– 150 г яблука;
– 30 г м'яти;
– 1 яйце;
– 3 г солі;
– 40 г борошна.
Приготування:
- Натріть кабачки та яблуко на грубій тертці.
- Змішайте з рештою інгредієнтів та перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте оладки з обох сторін, або запечіть їх в духовці. Смачного!