Що таке аджапсандал: рецепт класичного грузинського овочевого рагу з баклажанів

Аджапсандал – грузинська страва з баклажанів, яку ми часто називаємо овочевим рагу. Особливість цієї страви – це окреме приготування всіх овочів.

Ароматну страву з баклажанів, солодкого перцю, помідорів та спецій готують за певними правилами: обов'язково потрібно окремо підготувати та довести до готовності овочі і тільки тоді з'єднувати їх у казані чи каструлі з додаванням часнику та спецій.

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Аджапсандал – ніжне овочеве рагу з баклажанів, у ньому ви відчуєте аромат та смак кожного інгредієнту, а об'єднавшись у страву вони перетворюються на кулінарний шедевр.

Рецепт аджапсандал (рагу з баклажанів)

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Аджапсандал / Фото Готуємо вдома

Приготування:

Наріжте баклажани кільцями товщиною до 1 сантиметра, посоліть та перемішайте. Залишіть їх на 30 хвилин в мисці, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Промийте баклажани водою та відіжміть.

Розігрійте на сковорідці 60 мілілітрів олії та обсмажте баклажани до готовності. Це займе у вас близько 15 хвилин.

Наріжте солодкий перець довгими полосками та обсмажте до готовності на середньому вогні.

Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву розріжте навпіл та наріжте шматочками товщиною близько 5 міліметрів. Обсмажте цибулю протягом 3 хвилин, далі додайте моркву та накрийте кришкою. Тушкуйте овочі близько 20 хвилин.

Дрібно наріжте зелень, у ступі розчавіть часник та змішайте із сіллю. Перемішайте кінзу і часник до однорідної маси.

З помідорів зніміть шкірку та натріть їх на грубій тертці.

У каструлю з товстим дном викладіть обсмажені баклажани, перець, цибулю з морквою, шафран, петрушку, базилік та помідори. Ретельно перемішайте овочі та тушкуйте на слабкому вогні протягом 15 хвилин.

Додайте до овочів пасту з часнику та кінзи, перемішайте та подавайте страву до столу. Смачного!

– 1 кг баклажанів;– 500 г моркви;– 500 г солодкого перцю;– 1 шт. гострого перцю чилі;– 250 г ріпчастої цибулі;– 6 зубчиків часнику;– 700 г помідорів;– 10 г базиліку;– 30 г кінзи;– 10 г петрушки;– ½ ч. л. уцхо-сунелі;– ½ ч. л. шафрану;– ½ ч. л. чорного меленого перцю;– ½ ч. л. меленого коріандру;– 1 ч. л. солі;– 80 мл олії.