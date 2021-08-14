Заготовки на зиму: класичний рецепт аджики з помідорами та часником

Якщо ви вперше готуватимете аджику на зиму, цей рецепт буде для вас найкращим. Існує багато рецептів аджики, але класичний підійде для традиційних українських страв з м'яса чи до гарнірів.

Аджика – смачна овочева закуска з помідорів та часнику, яку часто готують господині на зиму. Вона чудово смакує з м'ясними стравами, також її можна додавати як соус до макаронів чи картоплі.

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Класична аджика з помідорів і часнику

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 5 – 6



Домашня аджика / Фото Кухар

– 2 кг помідорів;– 7 шт. солодкого болгарського перцю;– 5 шт. перцю чилі;– кінза, петрушка на ваш смак;– 1 склянка рослинної олії;– 2 ст. л. цукру;– 1 ч. л. хмелі-сунелі;– 1 ч. л. коріандру;– сіль на ваш смак.

Приготування: