Яка різниця між агар-агаром та желатином: розповідає Ліза Глінська
Яка різниця між агар-агаром та желатином, а також, як правильно застосовувати загущувачі для десертів і страв розповідає Ліза Глінська.
Джерело:Глінська Ліза
Шеф-кондитер Ліза Глінська поділилась своїми знаннями та розповіла про різницю між агар-агаром та желатином.
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Якщо ви частенько ставите собі запитання, як краще готувати зефір: на желатині чи на агарі. Або не до кінця розумієте різницю між цими двом загущувачами та майстрами желе – читайте поради від Лізи Глінської далі в матеріалі.
До слова, зефір потрібно готувати тільки на агар-агарі.
Яка різниця між желатином та агар-агаром
- Насамперед желатин – тваринного походження, його отримують із хрящів та сухожилля великої рогатої худоби. Агар-агар – рослинного походження, його отримують з морських водоростей.
- Желатин підходить для приготування ніжного та м'якого желе: повітряних десертів, пудингів та заливних страв. А от агар-агар досить міцний загущувач, він підходить для желейних цукерок, пастили, мармеладу та зефіру.
- Желатин не можна кип'ятити, а агар навпаки потрібно нагріти, адже він починає діяти та розтоплюватись при температурі від 100 градусів.
Як правильно замінювати желатин та агар-агар
– Хоч желатин та агар взаємозамінні у приготуванні желе, кулі, конфі, кремів, але… ніякому разі їх не можна заміняти у приготуванні зефіру, цукерці "Пташине молоко". Желатин не дасть солодощам потрібної гнучкості та стабільності консистенції.
– Агар також краще використовувати у десертах з ківі, ананаса та папаї, адже у цих фруктах міститься багато ензимів, яким властиво руйнувати желатин.
– Агар-агар краще використовувати для приготування желейних цукерок, мармеладу та інших смаколиках, у яких потрібна щільна гелева структура.
– Желатин використовують для мусових тортів та кремів, адже склад мусу – це загущене молоко, вершки або ягідне пюре в основі, до них додаються збиті вершки. Щоб отримати мус правильної структури, збиті вершки вводять в основу при температурі 30-32 градуси. Якщо наша основа на желатині – проблем з десертом в нас не буде, а от якщо вона на агарі – він стабілізується при температурі 40 градусів, тому ввести вершки в основу нам вже не вдасться.
– До холодцю логічніше додавати загущувач тваринного виробництва – желатин.
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