Ахіако: рецепт колумбійського супу з курятиною від Мішель Андраде
27 серпня 2021 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:Новий канал
Якщо вам набридли традиційні супчики, радимо вам приготувати справжню колумбійську густу першу страву за рецептом Мішель Андраде.
Ахіако – традиційний колумбійський суп з двох видів м'яса та овочів. Як його приготувати вдома розповідає талановита співачка Мішель Андраде.
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Готується страва на м'ясному бульйоні, там є кукурудза і картопля у двох виглядах – пюре і шматочками. Потім додають інші овочі та зелень. На смак – супчик як супчик – мама такі готувала в дитинстві, – прокоментувала Мішель.
Не будемо зволікати, нумо готувати колумбійський суп разом!
Рецепт колумбійського супу Ахіако
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 8 – 10
Колумбійський суп / Фото Новий канал
– 1, 5 кг курки;
– 500 г телячих ребер;
– 1 ріпчаста цибуля для бульйону;
– 1 ст. л. орегано;
– 2 пучки кінзи;
– 1 кг картоплі;
– 4 качани кукурудзи;
– 3 шт. помідорів;
– зелена цибуля;
– 100 г ріпчастої цибулі;
– 1 гострий перець;
– 2 пучки шпинату;
– каперси з маринадом на ваш смак;
– 1 ч. л. чорного меленого перцю;
– 3 шт. авокадо;
– 2 ч. л. лимонного соку;
– сіль на ваш смак.
Приготування:
- Приготуйте бульйон з курятини та телячих ребер. Обов'язково знімайте піну.
- Коли вода в каструлі закпить вкиньте до м'яса цілу ріпчасту цибулю, кінзу та орегано. Варіть бульйон доки м'ясо не стане м'яким.
- Вийміть курку та ребра з води, почистіть та відділіть від кісток. Відправте почищене м'ясо назад в бульйон.
- Кілька картоплин натріть на грубій тертці, решту наріжте дрібними кубиками та відправте в бульйон.
- Кукурудзу наріжте кружальцями та відправте в суп.
- Варіть овочі близько 20 хвилин.
- Дрібно наріжте цибулю, додайте дрібку солі й лимонний сік.
- Наріжте помідори, зелену цибулю і гострий перець, кінзу кубиками, щоб вийшла сальса.
- За 3 – 4 хвилин до готовності супу додайте до нього шпинат, каперси, чорний перець. Перемішайте та зніміть з плити.
- Перед подачею супу до столу додайте до нього нарізане авокадо, готову сальсу та за бажанням сметану. Смачного!