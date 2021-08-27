Ахіако: рецепт колумбійського супу з курятиною від Мішель Андраде

27 серпня 2021 , 18:04
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Джерело:

Новий канал

Якщо вам набридли традиційні супчики, радимо вам приготувати справжню колумбійську густу першу страву за рецептом Мішель Андраде.

Ахіако – традиційний колумбійський суп з двох видів м'яса та овочів. Як його приготувати вдома розповідає талановита співачка Мішель Андраде.

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Готується страва на м'ясному бульйоні, там є кукурудза і картопля у двох виглядах – пюре і шматочками. Потім додають інші овочі та зелень. На смак – супчик як супчик – мама такі готувала в дитинстві, – прокоментувала Мішель.

 Не будемо зволікати, нумо готувати колумбійський суп разом!

Рецепт колумбійського супу Ахіако

  • Час: 4 – 6 годин
  • Порції: 8 – 10


Колумбійський суп / Фото Новий канал

Інгредієнти:
 – 1, 5 кг курки;
 – 500 г телячих ребер;
 – 1 ріпчаста цибуля для бульйону;
 – 1 ст. л. орегано;
 – 2 пучки кінзи;
 –  1 кг картоплі;
 – 4 качани кукурудзи;
 – 3 шт. помідорів;
 – зелена цибуля;
 – 100 г ріпчастої цибулі;
 – 1 гострий перець;
 – 2 пучки шпинату;
 – каперси з маринадом на ваш смак;
 – 1 ч. л. чорного меленого перцю;
 – 3 шт. авокадо;
 – 2 ч. л. лимонного соку;
 – сіль на ваш смак.

Приготування:

  1. Приготуйте бульйон з курятини та телячих ребер. Обов'язково знімайте піну.
  1. Коли вода в каструлі закпить вкиньте до м'яса цілу ріпчасту цибулю, кінзу та орегано. Варіть бульйон доки м'ясо не стане м'яким.
  1. Вийміть курку та ребра з води, почистіть та відділіть від кісток. Відправте почищене м'ясо назад в бульйон.
  1. Кілька картоплин натріть на грубій тертці, решту наріжте дрібними кубиками та відправте в бульйон.
  1. Кукурудзу наріжте кружальцями та відправте в суп.
  1. Варіть овочі близько 20 хвилин.
  1. Дрібно наріжте цибулю, додайте дрібку солі й лимонний сік.
  1. Наріжте помідори, зелену цибулю і гострий перець, кінзу кубиками, щоб вийшла сальса.
  1. За 3 – 4 хвилин до готовності супу додайте до нього шпинат, каперси, чорний перець. Перемішайте та зніміть з плити.
  1. Перед подачею супу до столу додайте до нього нарізане авокадо, готову сальсу та за бажанням сметану. Смачного!
Автор: Богданна Рибак