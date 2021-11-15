American cookies або вівсяне печиво: легкий рецепт домашньої випічки, яка сподобається кожному
15 листопада 2021 , 16:14Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
В повітрі вже починає пахнути мандаринками, діти складають списки подарунків під подушку чи ялинки. У нас теж для вас є невеликий сюрприз – рецепт святкового печива з вівсянкою та арахісовою пастою. Цю випічку обожнюють американці, покладаємо надії, що і вам вона прийде до смаку.
American cookies або вівсяне печиво для Санти Клауса – популярна святкова випічка. Ви можете приготувати її разом з дітками, адже процес легкий та захопливий.
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До тіста також можна додавати родзинки, сушену журавлину чи улюблені горішки.
Рецепт вівсяного печива для Санти
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 130 – 150 грамів вівсянки;
– 2 сирих курячих яйця;
– 50 грамів кефіру;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка арахісової пасти;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 50 грамів чорного шоколаду;
– ваніль;
– підсолоджувач.
Приготування:
- Перебийте вівсянку в кутері або в чаші блендера.
- Чорний шоколад подрібніть на шматочки.
- Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти для печива.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
Вівсяне печиво / Фото з інстаграму
- Сформуйте з тіста кругле печиво та викладіть його на деко вкрите пергаментом.
- Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин.
- Готову випічку охолодіть та подавайте до столу. Смачного!