American cookies або вівсяне печиво: легкий рецепт домашньої випічки, яка сподобається кожному

В повітрі вже починає пахнути мандаринками, діти складають списки подарунків під подушку чи ялинки. У нас теж для вас є невеликий сюрприз – рецепт святкового печива з вівсянкою та арахісовою пастою. Цю випічку обожнюють американці, покладаємо надії, що і вам вона прийде до смаку.

American cookies або вівсяне печиво для Санти Клауса – популярна святкова випічка. Ви можете приготувати її разом з дітками, адже процес легкий та захопливий.

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До тіста також можна додавати родзинки, сушену журавлину чи улюблені горішки.

Рецепт вівсяного печива для Санти

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 130 – 150 грамів вівсянки;– 2 сирих курячих яйця;– 50 грамів кефіру;– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;– 1 столова ложка арахісової пасти;– 1 столова ложка оливкової олії;– 50 грамів чорного шоколаду;– ваніль;– підсолоджувач.

Приготування:

Перебийте вівсянку в кутері або в чаші блендера.

Чорний шоколад подрібніть на шматочки.

Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти для печива.

Розігрійте духовку до 180 градусів.



Вівсяне печиво / Фото з інстаграму

Сформуйте з тіста кругле печиво та викладіть його на деко вкрите пергаментом.

Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин.