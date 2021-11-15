American cookies або вівсяне печиво: легкий рецепт домашньої випічки, яка сподобається кожному

15 листопада 2021 , 16:14
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

В повітрі вже починає пахнути мандаринками, діти складають списки подарунків під подушку чи ялинки. У нас теж для вас є невеликий сюрприз – рецепт святкового печива з вівсянкою та арахісовою пастою. Цю випічку обожнюють американці, покладаємо надії, що і вам вона прийде до смаку.

American cookies або вівсяне печиво для Санти Клауса – популярна святкова випічка. Ви можете приготувати її разом з дітками, адже процес легкий та захопливий.

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До тіста також можна додавати родзинки, сушену журавлину чи улюблені горішки. 

Рецепт вівсяного печива для Санти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 130 – 150 грамів вівсянки;
 – 2 сирих курячих яйця;
 – 50 грамів кефіру;
 – 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
 – 1 столова ложка арахісової пасти;
 – 1 столова ложка оливкової олії;
 – 50 грамів чорного шоколаду;
 – ваніль;
 – підсолоджувач.

Приготування:

  1. Перебийте вівсянку в кутері або в чаші блендера.
  1. Чорний шоколад подрібніть на шматочки.
  1. Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти для печива.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.


Вівсяне печиво / Фото з інстаграму

  1. Сформуйте з тіста кругле печиво та викладіть його на деко вкрите пергаментом.
  1. Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин.
  1. Готову випічку охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак