Пухкі мафіни з повидлом: рецепт до ранкового чаю
21 лютого 2022 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:Нoney and birch
Американські кекси – найпростіша річ! Ви встигнете спекти їх уранці й захопити кілька штук на роботу. Тісто за цим рецептом ідеально поєднується й з повидлом, і з джемом.
21 лютого у США святкують День домашньої випічки з повидлом. Це ще один привід посмакувати сьогодні мафінами з гарячою кавою чи чаєм.
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Легкі мафіни з варенням
- Час: 30 хвилин
- Порції: 12 штук
– 2½ склянки борошна;
– ½ склянки білого цукру;
– 1 столова ложка розпушувача;
– ½ чайної ложки солі;
– 1 склянка молока;
– ½ склянки вершкового масла (розтопленого);
– 1 велике яйце;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– ¼ склянки повидла або джему.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для кексів змастіть олією.
- У великій мисці змішайте просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль.
Фото Honey and birch
- В окремій мисці збийте виделкою молоко, розтоплене вершкове масло, яйце та ванільний екстракт. Додайте молочну суміш до борошняної, перемішайте, щоб не було грудочок.
- Наповніть формочки для мафінів на третину тістом. Покладіть на тісто чайну ложку повидла, зверху залийте тістом, що залишилося.
Фото Honey and birch
- Випікайте мафіни 20 – 25 хвилин.
- Готовим кексам дайте охолонути протягом 1 хвилини, потім вийміть їх із форми.
Смачного!