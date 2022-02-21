Пухкі мафіни з повидлом: рецепт до ранкового чаю

21 лютого 2022 , 12:13
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Джерело:

Нoney and birch

Американські кекси – найпростіша річ! Ви встигнете спекти їх уранці й захопити кілька штук на роботу. Тісто за цим рецептом ідеально поєднується й з повидлом, і з джемом.

21 лютого у США святкують День домашньої випічки з повидлом. Це ще один привід посмакувати сьогодні мафінами з гарячою кавою чи чаєм.

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Легкі мафіни з варенням

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
– 2½ склянки борошна;
– ½ склянки білого цукру;
– 1 столова ложка розпушувача;
– ½ чайної ложки солі;
– 1 склянка молока;
– ½ склянки вершкового масла (розтопленого);
– 1 велике яйце;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– ¼ склянки повидла або джему.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для кексів змастіть олією. 
  1. У великій мисці змішайте просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль.


Фото Honey and birch

  1. В окремій мисці збийте виделкою молоко, розтоплене вершкове масло, яйце та ванільний екстракт. Додайте молочну суміш до борошняної, перемішайте, щоб не було грудочок.
  1. Наповніть формочки для мафінів на третину тістом. Покладіть на тісто чайну ложку повидла, зверху залийте тістом, що залишилося.


Фото Honey and birch

  1. Випікайте мафіни 20 – 25 хвилин.
  2. Готовим кексам дайте охолонути протягом 1 хвилини, потім вийміть їх із форми.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак