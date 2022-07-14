У цього салату багато шанувальників, але не всі можуть його собі дозволити через надмірно калорійну заправку. Ми пропонуємо вам дещо змінити складники заправки та приготувати її на олії та гірчиці, з додаванням лимонного соку та сухого базиліку.

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Рецепт салату цезар без анчоусів

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 225 грамів курячого філе або стегна;

– 80 грамів листя салату;

– 6 – 7 штук помідорів чері;

– 6 – 7 штук перепелиних яєць;

– 15 грамів діжонської гірчиці;

– 35 грамів оливкової олії;

– 2 скибки хліба;

– 1 столова ложка сухого базиліку;

– 1 столова ложка сушеного часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з олією. Куряче м'ясо наріжте тонкими скибками та обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки. Присмачте все спеціями. Зменште вогонь на плиті та готуйте курку ще кілька хвилин до готовності. Перекладіть м'ясо на тарілку.

На цій самій сковорідці обсмажте нарізаний кубиками хліб до рум'яної скоринки.

Яйця відваріть у киплячій підсоленій воді до готовності (3 – 4 хвилини). Охолодіть, видаліть шкарлупу та наріжте половинками.

У велику та глибоку салатницю викладіть листя салату. Наріжте куряче м'ясо шматочками та додайте до салату.

Зверху викладіть сухарики та яйця. Наріжте помідори половинками та теж з'єднайте з інгредієнтами.

Для приготування заправки змішайте сік лимона з олією, додайте гірчицю та сухий базилік. Перемішайте все та полийте соусом салат.

Посипте страву тертим сиром. Злегка перемішайте всі складники та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього салату цезар без анчоусів: