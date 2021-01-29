Як приготувати смачний гарбузовий пиріг: простий рецепт

29 січня 2021 , 20:05
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Якщо ви обожнюєте гарбуз, спробуйте приготувати смачний та корисний гарбузовий пиріг. Чудовий варіант для свят і буднів.

Джерело: Smachno News

Гарбузовий пиріг — традиційний десерт американської кухні. Зазвичай, його готують відкритим з начинкою з гарбуза та прикрашають збитими вершками. Смачний та корисний десерт сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт гарбузового пирога

Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 250 грамів вершкового масла 82%;
– 3 яйця;
– 900 грамів гарбуза;
– 200 грамів цукру;
– 200 мілілітрів вершків 30%;
– кориця;
– ванільний цукор;
– сіль.

Гарбузовий пиріг/ Фото Unsplash

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з вершковим маслом, додайте сіль, яйце, перемішайте, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на 30 хвилин.
  3. Гарбуз помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлі з водою, тушкуйте 20-25 хвилин до готовності, подрібніть у пюре.
  4. Розкатайте тісто, викладіть у круглу форму 30 сантиметрів.
  5. Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте тісто запікатись на 15 хвилин.
  6. У мисці з'єднайте гарбузове пюре з цукром, додайте вершки, яйця, корицю, перемішайте до однорідної консистенції.
  7. Викладіть пюре у готове тісто, відправте пиріг запікатись на 50-55 хвилин при температурі 180 градусів.
  8. Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!