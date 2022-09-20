Осінній хіт: гарбузовий пиріг зі згущеним молоком
20 вересня 2022 , 14:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Осінь – пора гарбузів, але ми не завжди знаємо, що з них готувати. Ми дібрали рецепт справжнього американського гарбузового пирога, який точно прийде до смаку всім.
Американський гарбузовий пиріг – чудово підійде до будь-якого свята, або звичайного буденного застілля з рідними. Також його можна приготувати на Геловін.
Читайте також Зручно їсти руками: швидкий рецепт курячих гомілок в паніровці
Хрумка пісочна основа, ніжна гарбузова начинка та декор з крему зроблять з такого простої домашньої випічки справжній кондитерський шедевр.
Рецепт американського гарбузового пирога
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 6 – 8
– 200 грамів пшеничного борошна
– 2 грами розпушувача для тіста
– 10 грамів цукрової пудри
– дрібка солі
– 110 грамів холодного масла
– 1 курячий жовток
– 2 столові ложки холодної води
Для начинки:
– 400 грамів готового гарбуза;
– 300 грамів згущеного молока
– 3 курячих яйця
– 20 грамів ванільного цукру
– щедра дрібка меленої кориці
– 2 столові ложки коньяку.
Приготування:
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте розпушувач, цукрову пудру, сіль, наріжте холодне масло кубиками. далі слід перетерти все в крихту. Додайте яєчний жовток і воду, вимішайте тісто та сформуйте кулю.
- Форму діаметром 21 – 22 сантиметри вкрийте пергаментом для випікання, тісто розподіліть за формою і сформуйте бортики висотою 4 – 5 сантиметрів.
- Відправте форму з тістом в холодильник на 30 хвилин.
- Для 400 грамів готового гарбуза відваріть гарбуз чи приготуйте на пару (близько 500 грамів сирого).
- Для начинки всі інгредієнти змішайте в мисці, збийте блендером і вилийте на тісто.
- Розігрійте духовку до 210 градусів та випікайте його спочатку 15 хвилин, далі зменште температуру до 170 та випікайте пиріг ще 40 хвилин.
- Готовий пиріг вийміть з духовки, дайте повністю охолонути, і відправте в холодильник на 4 – 5 годин або на ніч.
- Пиріг вийміть з форми, за бажанням прикрасьте збитими вершками і корицею.
Смачного!