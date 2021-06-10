Апероль Шпріц: чотири рецепти популярного літнього коктейлю на будь-який смак

Апероль Шпріц вважається одним із найпопулярніших коктейлів не тільки серед дівчат, хлопці теж люблять поласувати смачний та ароматним алкогольним коктейлем. Щоб приготувати його вдома вам потрібно мінімум часу та трішки магії. А з технологією приготування та рецептом ми вам допоможемо!

Історія коктейлю Апероль Шпріц

Апероль Шпріц – слабоалкогольний коктейль яскраво оранжевого кольору з яскраво вираженим ароматом цитрусових. До його складу зазвичай входять тільки три інгредієнти: шампанське, бітер та мінеральна вода.

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Проте відомий коктейль не завжди мав назву бітеру Апероль. Вважається, що коктейль набув популярності всередині 19 століття, в час коли Венеція увійшла до складу Австрійської імперії.

У той час австрійські військові, щоб втамувати спрагу, але не сп'яніти, змішували місцеві вина з газованою водою, так і з'явилися перші "шпріци". Тільки в 1919 році з появою бітеру коктейль отримав свою сучасну назву "Апероль Шпріц".



Коктейль Апероль Шпріц / Фото Алкофан

До бітеру Апероль входять апельсини, ревінь, тирлич, плоди хінного дерева і трави. Міцність напою 11 градусів, однак мало хто п'є його в чистому вигляді – він гіркий, а от в коктейлях він відкриває всі свої аромати смаки.

4 рецепти коктейлю Апероль Шпріц

Класичний рецепт Аперолю Шпріц

Час: 3 хвилини

3 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 125 ккал



Апероль Шпріц класичний / Фото Челенджер

Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю. Наповніть великий бокал льодом. Влийте в бокал Апероль та шампанське. Додайте газованої води та шматочок апельсину. Не забудьте про соломинки перед подачею коктейлю до столу. Смачного!

Апероль Шпріц по-німецьки

Час: 13 хвилини

13 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 155 ккал

– 40 мл Аперолю;– 60 мл Просеко або сухого шампанського;– 20 мл газованої води;– шматочок апельсину;– лід.



Апероль Шпріц з грейпфрутом / Фото Шефмаркет

Попередньо охолодіть інгредієнти для коктейлю, а бокал відправте в морозилку на 10 хвилин. На дно бокалу висипте 4 – кубиків льоду. Влийте в бокал Апероль, ігристе вино та тонік – перемішайте коктейль соломинкою. Додайте до напою грейпфрут. Смачного!

Апероль з апельсиновим соком

Час: 3 хвилини

3 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 135 ккал

– 30 мл Аперолю;– 60 мл сухого ігристого вина;– 30 мл тоніку Schweppes;– лід;– шматочок грейпфруту.



Апероль Шпріц з соком / Фото Шефмаркет

Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю. Наповніть бокал льодом. Налийте в бокал Апероль, далі апельсиновий сік – перемішайте напій соломинкою. Надріжте шматочок апельсину та прикрасьте ним бокал. Смачного!

Апероль Шпріц з горілкою

Час: 3 хвилини

3 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 185 ккал

– 50 мл Аперолю;– 50 мл апельсинового соку;– лід;– шматочок апельсину.



Апероль Шпріц з горілкою / Фото Шефмаркет

Попередньо охолодіть всі інгредієнти. Наповніть бокал для напою льодом. Налийте в бокал Апероль, горілку й перемішайте барною ложкою. Влийте в бокал ігристе вино та газовану воду. Прикрасьте напій цедрою апельсина. Смачного!

– 20 мл Аперолю;– 10 мл горілки;– 30 мл сухого ігристого вина;– 10 мл газованої води, можна солодкої;– лід;– спіраль з апельсинової цедри.