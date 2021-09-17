Для сімейної вечері: апетитна курочка з апельсинами, імбирем та медом

Хрумка скоринка, ніжне м'ясо, дзвінкий аромат апельсинів та пряна гостринка імбиру створюють запаморочливу смакову композицію. Рецепт при цьому геть не складний. Просто робіть усе за пунктами – і у вас усе вийде!

Курка, запечена з медом, імбирем та апельсинами, стане коронною стравою на великому домашньому бенкеті до дня народження чи іншого родинного свята. Якнайкраще доповнять курочку страви з картоплі та свіжі овочеві салати.

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Тож уважно читаємо рецепт – і до роботи!

Рецепт курки, запеченої з апельсинами, медом та імбирем

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Запечена курка / Фото Рецепти "Смаколики"

– 1 куряча тушка;– 4 ст. л. меду;– 2 апельсини;– 40 г тертого свіжого імбиру;– 3 ст. л. олії;– ваші улюблені спеції;– сіль, мелений чорний перець – на ваш смак.

Приготування:

Апельсини почистіть від шкірки, попередньо відрізавши від одного половинку, та видаліть з них білі плівки.

Наріжте апельсини кружальцями.



Приготування курки / Фото Їжа

Змастіть курячу тушку олією й натріть улюбленими спеціями, сіллю та меленим чорним перцем.



Приготування курки / Фото Їжа

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Викладіть на дно деко кружальця апельсинів, а на них – курку.



Приготування курки / Фото Їжа

Відправте все запікатися на 40 хвилин.

З половинки апельсина вичавіть до глибокої тарілки сік. Додайте натертий імбир, мед, улюблені спеції та перемішайте.



Приготування курки / Фото Їжа

Дістаньте курку з духовки й обережно переверніть на інший бік. Змастіть тушку сумішшю апельсинового соку, меду та спецій і знову відправте до духовки на 60 – 80 хвилин.



Приготування курки / Фото Їжа

Готову курку вийміть з духовки, перекладіть на таріль разом із карамелізованими апельсинами.



Приготування курки / Фото Їжа

Подавайте курочку, нарізавши її на порційні шматки й рясно поливши соусом, що залишився в деко.

Смачного!