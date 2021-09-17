Для сімейної вечері: апетитна курочка з апельсинами, імбирем та медом
Джерело:Їжа
Хрумка скоринка, ніжне м'ясо, дзвінкий аромат апельсинів та пряна гостринка імбиру створюють запаморочливу смакову композицію. Рецепт при цьому геть не складний. Просто робіть усе за пунктами – і у вас усе вийде!
Курка, запечена з медом, імбирем та апельсинами, стане коронною стравою на великому домашньому бенкеті до дня народження чи іншого родинного свята. Якнайкраще доповнять курочку страви з картоплі та свіжі овочеві салати.
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Тож уважно читаємо рецепт – і до роботи!
Рецепт курки, запеченої з апельсинами, медом та імбирем
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Запечена курка / Фото Рецепти "Смаколики"
– 1 куряча тушка;
– 4 ст. л. меду;
– 2 апельсини;
– 40 г тертого свіжого імбиру;
– 3 ст. л. олії;
– ваші улюблені спеції;
– сіль, мелений чорний перець – на ваш смак.
Приготування:
- Апельсини почистіть від шкірки, попередньо відрізавши від одного половинку, та видаліть з них білі плівки.
- Наріжте апельсини кружальцями.
Приготування курки / Фото Їжа
- Змастіть курячу тушку олією й натріть улюбленими спеціями, сіллю та меленим чорним перцем.
Приготування курки / Фото Їжа
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть на дно деко кружальця апельсинів, а на них – курку.
Приготування курки / Фото Їжа
- Відправте все запікатися на 40 хвилин.
- З половинки апельсина вичавіть до глибокої тарілки сік. Додайте натертий імбир, мед, улюблені спеції та перемішайте.
Приготування курки / Фото Їжа
- Дістаньте курку з духовки й обережно переверніть на інший бік.
- Змастіть тушку сумішшю апельсинового соку, меду та спецій і знову відправте до духовки на 60 – 80 хвилин.
Приготування курки / Фото Їжа
- Готову курку вийміть з духовки, перекладіть на таріль разом із карамелізованими апельсинами.
Приготування курки / Фото Їжа
- Подавайте курочку, нарізавши її на порційні шматки й рясно поливши соусом, що залишився в деко.
Смачного!