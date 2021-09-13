Апетитна лазанья з кроликом та білими грибами: рецепт Володимира Ярославського
13 вересня 2021 , 18:06Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Щоб ситно та смачно пообідати вам точно потрібно приготувати цей варіант лазаньї. Ніжне та дієтичне м'ясо кролика чудово поєднується з ароматними білими грибами і все це в одній страві!
Лазанья – класична страва італійської кухні, яку готують з соусом Болоньєзе та Бешамелем, але сьогодні шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує вам приготувати її з кроликом та білими грибами.
Так, страва не є швидка у приготуванні, але, повірте, кінцевий результат цього вартий!
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Рецепт італійської лазаньї з кроликом
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 4
Лазанья / Фото Володимира Ярославського
– 250 г сиру моцарела;
– 250 г тіста для пасти або готові листи на лазанью;
– 250 г обсмажених білих грибів;
– 600 г рагу з кролика;
– 50 г сиру пармезан;
– 500 г соусу Бешамель.
Приготування:
- Для приготування рагу з кролика наріжте його великими шматками. Додайте дрібно нарізану цибулю, свіжий тим'ян та розмарин. Рясно поперчіть та посоліть начинку та влийте трішки бульйону та білого вина. Тушкуйте все близько 1,5 – 2 годин на повільному вогні.
- Охолодіть рагу з кролика, відділіть м'ясо від кістки та пошматуйте його на шматочки. Соус, що залишився можна трішки проварити до загустіння та додати до кролика.
- Для приготування грибів, обсмажте їх на олії та додайте дрібно нарізаний часник. З'єднайте з вершковим маслом та нарізаною петрушкою. Обсмажуйте гриби ще 1 – 2 хвилини та посоліть.
- Для приготування соусу Бешамель з'єднайте на сковорідці борошно (40 г), вершкове масло (50 г) та добряче перемішайте. Влийте молоко (350 мл) і вершки (150 мл). Наприкінці приготування соусу посипте мускатним горіхом.
- Виріжте з тіста на лазанью коло 23х23 сантиметри або придбайте готові листи тіста для страви.
- Відваріть тісто в киплячій підсоленій воді 30 секунд. Щоб зупинити процес приготування тіста й уникнути його злипання – занурте його у холодну воду.
Підказка від шеф-кухаря / Фото зі сторінки Ярославського
- Щоб сформувати лазанью спочатку викладіть на дно форми вершкове масло та трішки змастіть ним його. Далі викладіть шар тіста, рагу з кролика та сир моцарелу. Далі шар тіста та соусу, засмажку з білих грибів. Повторюйте шари до верху форми.
- Останній шар: тісто, соус та сир пармезан.
- Випікайте лазанью в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 – 17 хвилин.
- Готову страву полийте оливковою олією, посипте травами. Смачного!