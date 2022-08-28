Коли захотілося свята: готуємо аранчіні з різотто

Деякі страви тішать нас неймовірним смаком, але потребують часу та зусиль на приготування. Аранчіні – одна з них, але коли хочеться чогось святкового, то варто звернутися саме до цього рецепту.

Аранчіні має сицилійське походження та багату історію. Ці рисові кульки прекрасно поєднуються із будь-яким м'ясним наповнювачем, а соус до них кожен може підібрати на свій власний смак.

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Рецепт аранчіні з рисом

Час: 1 година

Порцій: 4

Апетитна сицилійська страва / Фото smaker

Інгредієнти:

50 грамів вершкового масла;

пів цибулини;

2 столові ложки гранульованого часнику;

1 чайна ложка сушеної петрушки;

200 грамів рису арборіо;

75 мілілітрів сухого білого вина;

500 мілілітрів курячого бульйону;

100 грамів тертого сиру Пармезан;

3 столові ложки свіжої подрібненої петрушки;

250 грамів моцарели;

50 грамів пшеничного борошна;

2 яйця;

100 грамів панірувальних сухарів;

2 чайні ложки сушеної петрушки;

1 чайна ложка солі;

1 чайна ложка чорного перцю;

олія для смаження;

томатний соус подачі.

Приготування: