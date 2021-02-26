Smachno News підготували для вас рецепт аранчині з печінкою та базиліком, які ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Аранчині – популярна страва італійської кухні. Традиційно готують з м'ясом, моцарелою з додаванням томатного соусу, панірувальними сухарями у фритюрі або у духовці.

Рисові кульки з печінкою та базиліком можна подавати до столу у будні та свята. Ми впевнені, що така оригінальна страва сподобається всім.

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Рецепт аранчині з печінкою та базиліком

Інгредієнти:

– 100 грамів курячої печінки;

– 300 грамів рису (круглий);

– 1 яйце;

– 2 гілочки базиліку;

– 100 грамів сиру пармезан;

– 40 грамів цибулі;

– сіль, перець.