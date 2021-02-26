Аранчині з печінкою та базиліком: домашній рецепт
Smachno News підготували для вас рецепт аранчині з печінкою та базиліком, які ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Наша Ряба
Аранчині – популярна страва італійської кухні. Традиційно готують з м'ясом, моцарелою з додаванням томатного соусу, панірувальними сухарями у фритюрі або у духовці.
Рисові кульки з печінкою та базиліком можна подавати до столу у будні та свята. Ми впевнені, що така оригінальна страва сподобається всім.
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Рецепт аранчині з печінкою та базиліком
- Для приготування ретельно помийте рис. У каструлі з окропом відваріть рис.
- Курячу печінку помийте, наріжте кубиками.
- Базилік помийте, подрібніть ножем.
- Почистіть цибулю, наріжте скибочками. На пательні обсмажте до золотої скоринки, викладіть кубики печінки, додайте базилік.
- У мисці відварений рис з'єднайте з цибулею, кубиками курячої печінки та базиліком, додайте сіль, перець, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Сформуйте маленькі кульки.
- Сир натріть на дрібній тертці.
- Окремо у мисці яйце збийте у піну. Занурте кульки у яйце, тертий сир.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть кульки. Розігрійте духовку до температури 220 градусів і відправте запікатись протягом 10-15 хвилин до рум’яної скоринки.
- Готові кульки викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!
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