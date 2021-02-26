Аранчині з печінкою та базиліком: домашній рецепт

26 лютого 2021 , 15:05
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Джерело:

Наша Ряба

Smachno News підготували для вас рецепт аранчині з печінкою та базиліком, які ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Аранчині – популярна страва італійської кухні. Традиційно готують з м'ясом, моцарелою з додаванням томатного соусу, панірувальними сухарями у фритюрі або у духовці.

Рисові кульки з печінкою та базиліком можна подавати до столу у будні та свята. Ми впевнені, що така оригінальна страва сподобається всім.

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Рецепт аранчині з печінкою та базиліком

Інгредієнти:
– 100 грамів курячої печінки;
– 300 грамів рису (круглий);
– 1 яйце;
– 2 гілочки базиліку;
– 100 грамів сиру пармезан;
– 40 грамів цибулі;
– сіль, перець.
  1. Для приготування ретельно помийте рис. У каструлі з окропом відваріть рис.
  2. Курячу печінку помийте, наріжте кубиками.
  3. Базилік помийте, подрібніть ножем.
  4. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. На пательні обсмажте до золотої скоринки, викладіть кубики печінки, додайте базилік.
  5. У мисці відварений рис з'єднайте з цибулею, кубиками курячої печінки та базиліком, додайте сіль, перець, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Сформуйте маленькі кульки.
  6. Сир натріть на дрібній тертці.
  7. Окремо у мисці яйце збийте у піну. Занурте кульки у яйце, тертий сир.
  8. Деко вистеліть пергаментом, викладіть кульки. Розігрійте духовку до температури 220 градусів і відправте запікатись протягом 10-15 хвилин до рум’яної скоринки.
  9. Готові кульки викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!