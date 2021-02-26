Аранчині з печінкою та базиліком: домашній рецепт

Smachno News підготували для вас рецепт аранчині з печінкою та базиліком, які ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Аранчині – популярна страва італійської кухні. Традиційно готують з м'ясом, моцарелою з додаванням томатного соусу, панірувальними сухарями у фритюрі або у духовці.

Рисові кульки з печінкою та базиліком можна подавати до столу у будні та свята. Ми впевнені, що така оригінальна страва сподобається всім.

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Рецепт аранчині з печінкою та базиліком

Для приготування ретельно помийте рис. У каструлі з окропом відваріть рис. Курячу печінку помийте, наріжте кубиками. Базилік помийте, подрібніть ножем. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. На пательні обсмажте до золотої скоринки, викладіть кубики печінки, додайте базилік. У мисці відварений рис з'єднайте з цибулею, кубиками курячої печінки та базиліком, додайте сіль, перець, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Сформуйте маленькі кульки. Сир натріть на дрібній тертці. Окремо у мисці яйце збийте у піну. Занурте кульки у яйце, тертий сир. Деко вистеліть пергаментом, викладіть кульки. Розігрійте духовку до температури 220 градусів і відправте запікатись протягом 10-15 хвилин до рум’яної скоринки. Готові кульки викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!

– 100 грамів курячої печінки;– 300 грамів рису (круглий);– 1 яйце;– 2 гілочки базиліку;– 100 грамів сиру пармезан;– 40 грамів цибулі;– сіль, перець.