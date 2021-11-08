Аромати осені: запікаємо курку з морквою та цибулею-пореєм

На осінньому столі особливо хочеться бачити яскраві страви, чий аромат створює в оселі атмосферу тепла й затишку. Одна з таких страв – запашна курочка, запечена з овочами.

Курка, запечена з цибулею-пореєм, картоплею, морквою та розмарином, – довершене поєднання смаків. Подайте її на вечерю, і, запевняємо, ваші домашні та гості будуть у захваті!

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Цей неймовірний рецепт має бути в кулінарному арсеналі кожної господині.

Курка, запечена з картоплею, цибулею-пореєм та морквою

Час: 1,5 години

Порцій: 5

Чудова страва / Фото pexels

Інгредієнти:

5 курячих стегенець;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка приправи для курки;

1 столова ложка оливкової олії;

½ лимона;

2 морквини;

4 картоплини;

2 гілочки розмарину;

25 грамів вершкового масла.

Приготування: