Аромати осені: запікаємо курку з морквою та цибулею-пореєм

8 листопада 2021 , 12:03
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Джерело:

kwestiasmaku

На осінньому столі особливо хочеться бачити яскраві страви, чий аромат створює в оселі атмосферу тепла й затишку. Одна з таких страв – запашна курочка, запечена з овочами.

Курка, запечена з цибулею-пореєм, картоплею, морквою та розмарином, – довершене поєднання смаків. Подайте її на вечерю, і, запевняємо, ваші домашні та гості будуть у захваті!

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Цей неймовірний рецепт має бути в кулінарному арсеналі кожної господині.

Курка, запечена з картоплею, цибулею-пореєм та морквою

Час: 1,5 години
Порцій: 5

Чудова страва / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 5 курячих стегенець;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 столова ложка приправи для курки;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • ½ лимона;
  • 2 морквини;
  • 4 картоплини;
  • 2 гілочки розмарину;
  • 25 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Стегенця приправте сіллю, перцем, прочавленим крізь прес часником і натріть приправою.
  2. Змастіть м’ясо оливковою олією й залиште маринуватися.
  3. Викладіть стегенця на деко.
  4. Покладіть на кожне стегенце пів скибочки лимона, а зверху – гілочки розмарину.
  5. Картоплю почистьте й наріжте кубиками.
  6. Моркву почистьте й наріжте скибочками.
  7. Зріжте зелені пера цибулі-порею. Білу та світло-зелену частини наріжте кружальцями.
  8. Розкладіть овочі поміж курячих стегенець. Усе посоліть і поперчіть.
  9. Змастіть м'ясо та овочі розтопленим вершковим маслом.
  10. Поставте деко до розігрітої до 200 градусів духовки приблизно на 50 хвилин.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська