Аромати осені: запікаємо курку з морквою та цибулею-пореєм
8 листопада 2021 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:kwestiasmaku
На осінньому столі особливо хочеться бачити яскраві страви, чий аромат створює в оселі атмосферу тепла й затишку. Одна з таких страв – запашна курочка, запечена з овочами.
Курка, запечена з цибулею-пореєм, картоплею, морквою та розмарином, – довершене поєднання смаків. Подайте її на вечерю, і, запевняємо, ваші домашні та гості будуть у захваті!
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Цей неймовірний рецепт має бути в кулінарному арсеналі кожної господині.
Курка, запечена з картоплею, цибулею-пореєм та морквою
Час: 1,5 години
Порцій: 5
Інгредієнти:
- 5 курячих стегенець;
- 2 зубчики часнику;
- 1 столова ложка приправи для курки;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- ½ лимона;
- 2 морквини;
- 4 картоплини;
- 2 гілочки розмарину;
- 25 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Стегенця приправте сіллю, перцем, прочавленим крізь прес часником і натріть приправою.
- Змастіть м’ясо оливковою олією й залиште маринуватися.
- Викладіть стегенця на деко.
- Покладіть на кожне стегенце пів скибочки лимона, а зверху – гілочки розмарину.
- Картоплю почистьте й наріжте кубиками.
- Моркву почистьте й наріжте скибочками.
- Зріжте зелені пера цибулі-порею. Білу та світло-зелену частини наріжте кружальцями.
- Розкладіть овочі поміж курячих стегенець. Усе посоліть і поперчіть.
- Змастіть м'ясо та овочі розтопленим вершковим маслом.
- Поставте деко до розігрітої до 200 градусів духовки приблизно на 50 хвилин.