Ідеальні нотки до вечері: готуємо неймовірну яблучну сангрію
Джерело:cztery fajery
Яблучна сангрія – це ідеальний напій для будь-якої пори року. Її можна подавати як теплою, так і з кубиками льоду.
Яблучна сангрія – один з багатьох варіантів популярного в Іспанії та Португалії напою на основі вина. Він має фруктовий, злегка солодкуватий освіжаючий смак.
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Рецепт яблучної сангрії
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
За бажанням декоруйте напій скибкою лайма чи лимону / Фото cztery fajery
Інгредієнти:
- 1 яблуко;
- 1 апельсин;
- 2 столові ложки цукру або до смаку;
- половина чайної ложки кориці;
- 1 пляшка сухого білого або червоного вина;
- 300 мілілітрів яблучного соку;
- 300 мілілітрів апельсинового соку;
- за бажанням 100 мілілітрів коньяку або бренді;
- за бажанням: паличка кориці, гілочка розмарину, часточки апельсина, 3 – 4 гвоздики, зерна граната.
Приготування:
- Яблуко і апельсин наріжте тонкими скибочками і змішайте з цукром і корицею.
- Перекладіть фрукти у великий глечик (у ньому ще має бути вино, яблучний і апельсиновий сік) і відставте приблизно на 30 хвилин.
- Додайте вино, яблучний сік, апельсиновий сік і перемішайте.
- Подавайте сангрію охолодженою або з кубиками льоду.
Цікаво знати
Існує багато історій і легенд про походження сангрії. Одна говорить, що один з перших рецептів було створено в 1800 році іспанськими і португальськими селянами, які готували цей напій з продуктів землі, які вони мали в наявності: вино, яблука, персики та цитри.
Є й інша версія, згідно з якою сангрія виникла близько 1700 року завдяки британським морякам. У той час в портах Антильських островів була заборона на алкогольні напої, і моряки маскували іспанський ром медом, спеціями, місцевими фруктами та вином, щоб зробити його схожим на фруктовий сік і його можна було пити в порту.