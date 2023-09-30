Автентична страва, яку треба обов'язково приготувати на Покрову: простий покроковий рецепт

Свято Покрови, також відоме як Покрова Пресвятої Богородиці, є важливим днем для кожного українця. Його святкування пов'язано з багатьма обрядами, тож варто продовжити традицію та трішки почаклувати на кухні.

Це свято має глибокі релігійні корені та символіку. Зазвичай під час свята віруючі моляться за захист від небезпек, просять допомогти у тяжких часах та висловлюють подяку Пресвятій Діві за її материнську і молитовну опіку.

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На свято Покрови готують різноманітні страви, в залежності від регіональних традицій та особливостей кожної родини. Такий делікатес як м'ясний заєць стане універсальною опцією, з ким би ви не святкували.

Рецепт м'ясного зайця

Час: 2 години

Порцій: 8

Неймовірна смакота / Фото izzy cooking

– 1 кілограм свинини;– 500 грамів яловичини;– 3 ріпчасті цибулини;– 100 грамів панірувальних сухарів;– сіль до смаку;– чорний перець до смаку;– олія;– кетчуп.

Приготування: