Автентична страва, яку треба обов'язково приготувати на Покрову: простий покроковий рецепт
Джерело:shuba.life
Свято Покрови, також відоме як Покрова Пресвятої Богородиці, є важливим днем для кожного українця. Його святкування пов'язано з багатьма обрядами, тож варто продовжити традицію та трішки почаклувати на кухні.
Це свято має глибокі релігійні корені та символіку. Зазвичай під час свята віруючі моляться за захист від небезпек, просять допомогти у тяжких часах та висловлюють подяку Пресвятій Діві за її материнську і молитовну опіку.
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На свято Покрови готують різноманітні страви, в залежності від регіональних традицій та особливостей кожної родини. Такий делікатес як м'ясний заєць стане універсальною опцією, з ким би ви не святкували.
Рецепт м'ясного зайця
Час: 2 години
Порцій: 8
Неймовірна смакота / Фото izzy cookingІнгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 500 грамів яловичини;
– 3 ріпчасті цибулини;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– олія;
– кетчуп.
Приготування:
- Для приготування цієї страви спочатку змеліть м'ясо в м'ясорубці.
- Дрібно нашаткуйте цибулю і підсмажте її в олії до того моменту, коли вона стане м'якою і прозорою.
- Для панірувальної суміші, розведіть панірувальні сухарі в молоці або воді. Додавайте рідину поступово до того моменту, коли отримана маса стане схожою на кашу. Потім цю панірувальну суміш додайте до фаршу, добре все перемішайте.
- Тепер додайте до фаршу підсмажену цибулю, сіль, мелений перець та будь-які улюблені ароматичні трави. Все це добре перемішайте, а потім розмістіть у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо у вас немає такої форми, можна просто сформувати хлібець руками і розмістити його на підготовленому листі для запікання, також змащеному олією.
- Тепер поставте цю форму з фаршем в попередньо розігріту духовку до температури 180 градусів Цельсія та запікайте протягом 60 хвилин.
- Якщо верхня частина починає підгорати, просто накрийте хлібець фольгою.
- Після однієї години вийміть хлібець, змастіть його верхню частину кетчупом і поверніть в розігріту духовку ще на 10 хвилин, щоб кетчуп на верхній частині покрився рум'яною шкіркою.