Рецепт смачних мереживних млинців від шеф-кухаря та судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимира Ярославського!

Володимир Ярославський підготував для шанувальників млинців чудовий рецепт! Тонкі, мереживні млинці на молоці сподобаються кожному члену вашої родини!

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Приготувати смачні мереживні млинці вдома досить легко, потрібно тільки чітко виконувати покрокову інструкцію в рецепті від українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Рецепт мереживних млинців

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 4 г солі;

– 190 г борошна;

– 250 г молока;

– 250 г води;

– 7-8 г сухих дріжджів;

– 50 г рослинної олії;

– 55 г цукру.

Змішайте молоко та воду у мисці, висипте цукру та прогрійте до кімнатної температури. Додайте до суміші сухі дріжджі та залишіть настоятись протягом 10 хвилин.

Можна брати і звичайні дріжджі, в пропорції 1:3, – прокоментував Володимир Ярославський.