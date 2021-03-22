Рецепт мереживних дріжджових млинців на молоці від Володимира Ярославського
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Рецепт смачних мереживних млинців від шеф-кухаря та судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимира Ярославського!
Джерело:Володимир Ярославський
Володимир Ярославський підготував для шанувальників млинців чудовий рецепт! Тонкі, мереживні млинці на молоці сподобаються кожному члену вашої родини!
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Приготувати смачні мереживні млинці вдома досить легко, потрібно тільки чітко виконувати покрокову інструкцію в рецепті від українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.
Рецепт мереживних млинців
- Змішайте молоко та воду у мисці, висипте цукру та прогрійте до кімнатної температури.
- Додайте до суміші сухі дріжджі та залишіть настоятись протягом 10 хвилин.
Можна брати і звичайні дріжджі, в пропорції 1:3, – прокоментував Володимир Ярославський.
- Додайте борошно, яйця, сіль та олію – перемішайте. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.
- Накрийте тісто рушником та залишіть настоятись 30 – 40 хвилин.
- Прогрійте сковорідку та вилийте тісто з розрахунком на 1 млинець. Шеф-кухар, зазначив, що потрібно брати тісто з середини, акуратно, не пошкоджуючи інші бульбашки – так вийдуть мереживні млинці.
- Коли одна сторона приготувалася, перевертаємо, допомагаючи собі лопаткою. Смачного!
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