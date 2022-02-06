Азія доступна кожному: прості інгредієнти для щоденного споживання

Азійська кухня – екзотика, яка полюбилася багатьом в Україні. Деякі її компоненти ми використовуємо у побуті не один десяток років, адже це не лише смачно, а й корисно.

Традиційні для кухні Азії інгредієнти можна легко знайти у найближчому супермаркеті. Зазвичай вони не відрізняються великою ціною. Чимало із перелічених інгредієнтів здатні збагатити страви та по-новому розкрити смак.

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Соєвий соус

Цей соус, виготовлений із соєвих бобів – одна з основ кухні Азії. Процес його приготування надзвичайно простий: для цього потрібні боби, сіль, пшениця та спеціальна цвіль. Ця процедура може тривати від кількох тижнів до року.

У 2005 році журнал Bisoscience and Bioengineering опублікував кілька досліджень, проведених щодо соєвого соусу, і виявив, що він дуже багатий флавоном – природним антиоксидантом. Соєвий соус завдяки своєму смаку може легко замінити сіль.

Особливий інгредієнт / Фото pexels

Корінь імбиру

Незамінний компонент азійської кухні – імбир. Він унікальний тим, що його можна використовувати у будь-якому вигляді – свіжий корінь, сушений або маринований. Його додають у випічку, супи та тушковане м’ясо ,він надає їм солодкувато-гострого смаку та приємного аромату. А у поєднанні із медом та лимоном він чудово проявляє свої лікувальні властивості та здатен полегшити застуду.

Смачно та корисно / Фото pexels

Червоний гострий перець

Одна з відмінних рис азійської кухні – пікантний смак. Один з найбільш поширених шляхів додати його у страву – використати червоний гострий перець. Його можна додавати стручками, слайсами, як пасту чи у вигляді порошку або пластівців.

Пікантність для страв / Фото pexels

Особливі спеції

В азійській кухні варто використовувати різноманітні ароматні прянощі: часник, бодян, лемонграс, сік та цедру лайма, а також корицю. Ці компоненти можна додати практично в будь-яку страву – це точно збагатить її смак та додасть "азійських" ноток.