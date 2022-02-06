Азія доступна кожному: прості інгредієнти для щоденного споживання
Джерело:Сайт Євгена Клопотенка
Азійська кухня – екзотика, яка полюбилася багатьом в Україні. Деякі її компоненти ми використовуємо у побуті не один десяток років, адже це не лише смачно, а й корисно.
Традиційні для кухні Азії інгредієнти можна легко знайти у найближчому супермаркеті. Зазвичай вони не відрізняються великою ціною. Чимало із перелічених інгредієнтів здатні збагатити страви та по-новому розкрити смак.
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Соєвий соус
Цей соус, виготовлений із соєвих бобів – одна з основ кухні Азії. Процес його приготування надзвичайно простий: для цього потрібні боби, сіль, пшениця та спеціальна цвіль. Ця процедура може тривати від кількох тижнів до року.
У 2005 році журнал Bisoscience and Bioengineering опублікував кілька досліджень, проведених щодо соєвого соусу, і виявив, що він дуже багатий флавоном – природним антиоксидантом. Соєвий соус завдяки своєму смаку може легко замінити сіль.
Корінь імбиру
Незамінний компонент азійської кухні – імбир. Він унікальний тим, що його можна використовувати у будь-якому вигляді – свіжий корінь, сушений або маринований. Його додають у випічку, супи та тушковане м’ясо ,він надає їм солодкувато-гострого смаку та приємного аромату. А у поєднанні із медом та лимоном він чудово проявляє свої лікувальні властивості та здатен полегшити застуду.
Червоний гострий перець
Одна з відмінних рис азійської кухні – пікантний смак. Один з найбільш поширених шляхів додати його у страву – використати червоний гострий перець. Його можна додавати стручками, слайсами, як пасту чи у вигляді порошку або пластівців.
Особливі спеції
В азійській кухні варто використовувати різноманітні ароматні прянощі: часник, бодян, лемонграс, сік та цедру лайма, а також корицю. Ці компоненти можна додати практично в будь-яку страву – це точно збагатить її смак та додасть "азійських" ноток.