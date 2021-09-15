Азу по-татарськи: смачна та ситна страва з яловичиною та овочами

Існує багато варіацій приготування азу. Найпопулярніше з бараниною та яловичиною, але незмінними залишаються картопля та томатний соус.

Азу по-татарськи – ситна м'ясна страва з яловичиною та картоплею в томатному соусі. Цю страву можна приготувати вдома на сковорідці, або на природі в казані.

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Рецепт азу по-татарськи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

– 500 г яловичини;– 5 шт. ріпчастої цибулі;– 3 шт. квашених огірків;– 2 ст. л. томатної пасти;– 1 кг картоплі;– 1 склянка м'ясного бульйону;– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Ретельно помийте м'ясо водою, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте яловичину соломкою та протушкуйте на олії.



Приготування азу / Фото Їжа

Наріжте півкільцями ріпчасту цибулю та обсмажте її разом з м'ясом.



Приготування азу / Фото Їжа

Додайте томатну пасту, дрібно нарізані огірки та залийте бульйоном. Тушкуйте страву під кришкою протягом 20 хвилин, до готовності.



Приготування азу / Фото Їжа

На окремій сковорідці обсмажте нарізану соломкою картоплю. Коли вона буде майже готовою, додайте її до м'яса та заправте спеціями.



Приготування азу / Фото Їжа

Обережно перемішайте страву ложкою та тушкуйте ще 5 – 7 хвилин.



Приготування азу / Фото Їжа