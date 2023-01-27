Бабагануш – зірка ізраїльської кухні

27 січня 2023, 10:27
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Давно шукали рецепт вишуканої, незвичної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: всього кілька хвилин і страва готова!

Бабагануш – популярна закуска з баклажанів, яку часто подають в ізраїльській кухні. Вона ідеально підійде до свіжої паляниці, чипсів з лаваша чи лафи.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом бабаганушу, аби й ви могли спробувати його вдома.

Рецепт бабаганушу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 баклажани;
 – 10 мілілітрів оливкової олії;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 5 зубчиків часнику;
 – 20 грамів тахіни;
 – 5 грамів соку лимона;
 – кілька гілочок кінзи.

Приготування:

  • Розрізаємо баклажани навпіл, робимо сіточку ножем та приправляємо спеціями.
  • Поливаємо їх олією та відправляємо в попередньо розігріту духовку при 180 градусах, запікатися до готовності.
  • Готові баклажани охолоджуємо, дістаємо ложкою серединки та змішуємо їх з подрібненим часником.
  • Додаємо нарізану кінзу, тахіні, спеції та перемішуємо. 
  • Заправляємо оливковою олією, лимонним соком, ще раз перемішуємо і подаємо до столу.
  • Найкраще бабагануш смакує з лавашем чи паляницею.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак