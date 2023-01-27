Бабагануш – зірка ізраїльської кухні

Давно шукали рецепт вишуканої, незвичної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: всього кілька хвилин і страва готова!

Бабагануш – популярна закуска з баклажанів, яку часто подають в ізраїльській кухні. Вона ідеально підійде до свіжої паляниці, чипсів з лаваша чи лафи.

Читайте також Гаряча закуска на велику компанію: фарширований хліб з сиром

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом бабаганушу, аби й ви могли спробувати його вдома.

Рецепт бабаганушу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 2 баклажани;– 10 мілілітрів оливкової олії;– сіль;– чорний мелений перець;– 5 зубчиків часнику;– 20 грамів тахіни;– 5 грамів соку лимона;– кілька гілочок кінзи.

Приготування:

Розрізаємо баклажани навпіл, робимо сіточку ножем та приправляємо спеціями.

Поливаємо їх олією та відправляємо в попередньо розігріту духовку при 180 градусах, запікатися до готовності.

Готові баклажани охолоджуємо, дістаємо ложкою серединки та змішуємо їх з подрібненим часником.

Додаємо нарізану кінзу, тахіні, спеції та перемішуємо.

Заправляємо оливковою олією, лимонним соком, ще раз перемішуємо і подаємо до столу.

Найкраще бабагануш смакує з лавашем чи паляницею.

Смачного!