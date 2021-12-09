Бабусин рецепт: готуємо яблучний пляцок з пінкою
9 грудня 2021 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Якщо ви обожнюєте бабусині пляцки – цей рецепт для вас! Здивуйте рідних кулінарним шедевром з яблуками та смачною білковою пінкою.
Цей пляцок схожий за процесами приготування до тертого пирога, але у ньому вдвічі більше начинки та пухка білкова маса. Саме вона робить випічку особливою та домашньою.
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Яблучний пляцок з пінкою
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
– 500 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 250 грамів масла;
– 130 грамів цукру;
– 4 сирих жовтки;
– 100 грамів сметани;
– 2 столові ложки манки.
Для начинки:
– 2 кілограми яблук;
– 100 – 150 грамів цукру;
– 1 столова ложка манки.
Для білкової маси:
– 4 сирих яєчних білки;
– 80 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.
Приготування:
- Для приготування пляцка підготуйте форму 30х18х8 сантиметрів.
- Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Додайте розпушувач.
Приготування пляцка / Скриншот з відео
- Натріть вершкове масло на грубій тертці та змішайте з борошном.
- Додайте жовтки, сметану та цукор. Замісіть тісто.
Приготування пляцка / Скриншот з відео
- Відділіть від тіста 1/3 частину та відставте в морозилку. Решту перекладіть на шар пергаменту для випікання та розкачайте прямокутником.
- Перекладіть шар тіста разом з пергаментом у жаротривку форму.
- Посипте зверху манкою.
Приготування пляцка / Скриншот з відео
- Яблука почистіть від шкірки та насіння.
- Натріть їх на грубій тертці та посипте цукром. Залишіть на кілька хвилин, щоб вони пустили сік.
- Відіжміть яблука, щоб позбутися зайвого соку.
- Перекладіть яблука в глибокий посуд, посипте манкою та перемішайте.
- Білки збийте міксером. Додайте цукор та крохмаль і ще раз збийте до стійких піків.
Приготування пляцка / Скриншот з відео
- Яблука викладіть на тісто, зверху білкову масу.
Приготування пляцка / Скриншот з відео
- Поверх начинки натріть на грубій тертці тісто, яке вже добряче підморозилося в морозилці.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пляцок – 50 – 60 хвилин.
- Готовий яблучний пляцок накрийте рушником та повністю охолодіть.
Приготування пляцка / Скриншот з відео
- Посипте його шаром цукрової пудри та наріжте шматочками. Смачного!
Відеорецепт приготування яблучного пляцка з пінкою: