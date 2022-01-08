Бабусині пиріжки з картоплею: рецепт дріжджового тіста

Пам'ятаєте цей неймовірний смак бабусиних пиріжків? У нас є рецепт домашньої випічки, яка поверне вас назад у дитинство.

Рецепт пиріжків з картоплею

Час: 3 години

3 години Порції: 20 штук

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Фото Володимира Ярославського

– 200 грамів молока;– 20 грамів яйця;– 25 грамів цукру;– 4 грами сухих дріжджів;– 75 грамів вершкового масла (або 50/50 масла та олії);– 330 – 350 грамів борошна;– 3 грами солі.

Приготування:

Підготуйте всі інгредієнти. До теплого молока додайте цукор та перемішайте з половиною перемішаного яйця. Розмішайте все виделкою та додайте дріжджі. Залишіть опару настоятися в теплому місці 15 хвилин.

Невеликими порціями додайте до опари борошно, сіль та вимішайте тісто. Знову залишіть його на 60 хвилин, щоб воно підійшло.



Фото Володимира Ярославського

Розігрійте вершкове масло та олію в окремому посуді, змішайте. Додайте до тіста та ретельно його розімніть. Залишіть на 30 хвилин в теплому місці.

Розділіть його на 20 шматочків по 40 грамів та розкачайте на пиріжки.



Фото Володимира Ярославського

Викладіть готову начинку на тісто та сформуйте пиріжок.

Змастіть його яйцем та відправте підійти ще на 30 хвилин.

Випікайте пиріжки в розігрітій духовці до 200 – 210 градусів 9 хвилин.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Тісто для домашніх пиріжків

Швидкий і робочий, смачний рецепт на 20 пиріжків. Вага тіста на кожен по 40 грамів.

200 г молока

20 г яйця

(Половина цілого перемішаного)

25 г цукор

4 г сухих дріжджів (якщо давно відкриті візьміть 5 г

75 г масла (я беру 50 \ 50 вершкове і рослинне)

330 – 350 г борошно

3 г сіль

У тепле молоко додати цукор, половину перемішаного виделкою яйця.

(Друга половина піде помазати пиріжки перед випічкою) розмішати виделкою і додати сухі дріжджі, слідкуйте, щоб вони були не давні. Дати їм постояти 15 хвилин (накрийте все рушником) – стати активними – на поверхні з'явиться піна.

Вмішати борошно - додавайте не все відразу - у мене тісто взяло 330 грамів. Сіль додаємо в борошно.

Залиште тісто в мисці, під плівкою або рушником в теплому місці підійти, в мене на це пішло приблизно 1 година. На кухні має бути тепло!

Підглядайте на тісто – якщо підійшло швидше приступаємо до наступного етапу. Окремо розігрійте в сотейнику вершкове і рослинну олію – просто поки суміш не стане приємно теплою. Вмішайте масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі, поверніть в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце. Коли готове – я розкидав на 20 шматочків по 40 грамів. Згорнув "кульки" з тіста, розплющив їх долонею. Зверху поклав начинку.

Я робив просто відварену товчену картоплю і смажену на вершковому маслі цибулю, сіль, чорний перець. Сформував вироби - згорнув наче вареник, заліпив краї, поклав швом униз. Поставив підійти хвилин 40 у теплому місці або під рушником. Змастив залишився яйцем (можна додати ще трішечки молока і цукру для кольору). Випікав при температурі 200 -210 градусів 9 хвилин.

Дріжджі заміна сухих на свіжі 1: 3 і навпаки.