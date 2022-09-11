Баклажани "тещин язик": смачний салат на зиму

Чого тільки не готують з баклажанів на зиму: ікру, рагу, навіть варення. Сьогодні ми підготували смачний варіант зимового салату "тещин язик". Він пікантний та ароматний.

Якщо вас зацікавила назва цього зимового салату, ми розкриємо вам її значення. Цю консервацію нарекли "тещиним язиком" через пікантність соусу й самих баклажанів, які нарізають у вигляді язиків – довгими, пласкими скибками.

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Цей зимовий салат відмінно смакує до м'яса, улюблених гарнірів з гречки чи картоплі. Спробуйте, вам неодмінно закортить добавки.

Зимовий салат з баклажанів "тещин язик"

Час: 1 година

1 година Порції: 2 – 4

– 2 – 2,5 кілограми баклажанів;– 1 кілограм солодкого перцю;– 1 кілограм помідорів;– 2 штуки гострого перцю;– 1 головка часнику;– 30 мілілітрів 9% оцту;– 3 столові ложки олії;– 1 столова ложка цукру;– 1 столова ложка солі.

Приготування:

Баклажани промийте водою та просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте тонкими скибками та трішки посоліть, щоб вийшла гіркота. Перекладіть їх у велику каструлю.

Болгарський перець очистіть, помідори і гострий перець промийте й обсушіть на паперових рушниках.

Перці та помідори пропустіть через м'ясорубку або блендер, часник очистіть від лушпиння. Також подрібніть.

Залийте томатною заливкою баклажани, додайте сіль, цукор і олію.

Відправте все на вогонь і варіть, помішуючи 30 хвилин. Далі влийте оцет і перемішайте.

Розкладіть все по чистих і стерилізованих банках. Закрийте кришками та залишіть при кімнатній температурі на ніч. Готовий зимовий салат зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!