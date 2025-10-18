Досвідчені господині обожнюють цю закрутку, адже окрім захвату вона викликає кумедні суперечки про те, що ж це за продукт був у банці. 24 Канал пропонує і собі подарувати таку приємність за рецептом порталу "Тлусті рецепти".

Як закрити баклажани як гриби?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми баклажанів;

– 100 грамів часнику;

– кріп пучок;

– кінза пучок;

– 180 мілілітрів соняшникової олії;

– 3 чайні ложки солі;

– перець чорний та гострий до смаку;

– 6 столових ложок оцту.

Приготування:

Баклажани наріжте невеликими шматочками. У великій каструлі закип’ятіть воду з сіллю та оцтом, опустіть туди баклажани й варіть приблизно 8 – 10 хвилин. Після цього дістаньте їх шумівкою й дайте стекти рідині. Тим часом подрібніть часник, гострий перець і зелень, а цибулю наріжте четвертинками кілець. Посоліть і поперчіть баклажани, додайте підготовлену цибулю та часник, влийте оцет і олію, ретельно перемішайте. Залиште суміш настоюватися близько години, щоб овочі добре просочилися маринадом. Потім розкладіть баклажани по стерильних банках, накрийте кришками й поставте в каструлю з водою (до рівня плечиків банок) для подальшої стерилізації.

А ще у пригоді може стати відео рецепт з TikTok veseliyselityt.

