Досвідчені господині обожнюють цю закрутку, адже окрім захвату вона викликає кумедні суперечки про те, що ж це за продукт був у банці. 24 Канал пропонує і собі подарувати таку приємність за рецептом порталу "Тлусті рецепти".

Як закрити баклажани як гриби?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми баклажанів;
– 100 грамів часнику;
– кріп пучок;
– кінза пучок;
– 180 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 чайні ложки солі;
– перець чорний та гострий до смаку;
– 6 столових ложок оцту.

Приготування:

  1. Баклажани наріжте невеликими шматочками. У великій каструлі закип’ятіть воду з сіллю та оцтом, опустіть туди баклажани й варіть приблизно 8 – 10 хвилин.
  2. Після цього дістаньте їх шумівкою й дайте стекти рідині. Тим часом подрібніть часник, гострий перець і зелень, а цибулю наріжте четвертинками кілець. Посоліть і поперчіть баклажани, додайте підготовлену цибулю та часник, влийте оцет і олію, ретельно перемішайте.
  3. Залиште суміш настоюватися близько години, щоб овочі добре просочилися маринадом.
  4. Потім розкладіть баклажани по стерильних банках, накрийте кришками й поставте в каструлю з водою (до рівня плечиків банок) для подальшої стерилізації.

А ще у пригоді може стати відео рецепт з TikTok veseliyselityt.

Що цікаве закрити на зиму?