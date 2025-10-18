Досвідчені господині обожнюють цю закрутку, адже окрім захвату вона викликає кумедні суперечки про те, що ж це за продукт був у банці. 24 Канал пропонує і собі подарувати таку приємність за рецептом порталу "Тлусті рецепти".
Як закрити баклажани як гриби?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми баклажанів;
– 100 грамів часнику;
– кріп пучок;
– кінза пучок;
– 180 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 чайні ложки солі;
– перець чорний та гострий до смаку;
– 6 столових ложок оцту.
Приготування:
- Баклажани наріжте невеликими шматочками. У великій каструлі закип’ятіть воду з сіллю та оцтом, опустіть туди баклажани й варіть приблизно 8 – 10 хвилин.
- Після цього дістаньте їх шумівкою й дайте стекти рідині. Тим часом подрібніть часник, гострий перець і зелень, а цибулю наріжте четвертинками кілець. Посоліть і поперчіть баклажани, додайте підготовлену цибулю та часник, влийте оцет і олію, ретельно перемішайте.
- Залиште суміш настоюватися близько години, щоб овочі добре просочилися маринадом.
- Потім розкладіть баклажани по стерильних банках, накрийте кришками й поставте в каструлю з водою (до рівня плечиків банок) для подальшої стерилізації.
А ще у пригоді може стати відео рецепт з TikTok veseliyselityt.
Що цікаве закрити на зиму?
Зараз всі розхвалюють салат з печерицями та кабачками.
Він простий у приготуванні та смакує з абсолютно усіма стравами.