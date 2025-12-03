Коли паніровка сповзає або зовсім не тримається – це завжди псує смак риби, інформує 24 Канал з посиланням на Pysznosci. Правильний кляр працює як захисна оболонка, що робить страву по-особливому соковитою.

Цікаво Не тільки олів’є і канапки: нетипові начинки для тарталеток, що всім сподобаються

Що варто додати до кляру?

Щоб риба вийшла справді хрусткою і паніровка трималася щільно до звичного борошна можна додати кукурудзяне борошно. Саме воно робить оболонку щільною та хрусткою.

У миску висипте пшеничне борошно, а потім домішайте кукурудзяне у пропорції 1 до 5 – одна частина кукурудзяного на п’ять частин пшеничного.

Правильний кляр – ідеальний результат / Фото unsplash

Підготовлені шматки риби послідовно обкачайте у суміші борошна та збитому яйці, панірувальних сухарях. Смажити слід лише на добре розігрітій олії. Шар олії у сковороді має бути таким, щоб риба занурювалася приблизно наполовину – так паніровка рівномірно зарум’яниться.

Не перевертайте шматки надто рано – рибне м’ясо дуже ніжне, і при необережному русі може розвалитися, а кляр відійти.

Чому кляр іноді "сповзає" з риби?

Причина доволі часто у самому філе. Заморожена риба має властивість "відштовхувати" паніровку, про що пише видання Tasting table.

Перед смаженням філе потрібно добре розморозити, промокнути паперовим рушником і дати йому стати кімнатної температури. Лише після цього рибу опускають у кляр або суху суміш для панірування.

Що ще варто спробувати приготувати?