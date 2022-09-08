Баклажани, як гриби на зиму: перевірений рецепт консервації

Ви, мабуть, чули за таку зимову консервацію з баклажанів, які після відкриття смакують наче справжні гриби. Ми підготували перевірений рецепт, який згодиться кожному!

Баклажани, приготовані, як гриби – це не тільки смачна холодна закуска, але і прекрасна заготівля на зиму. Подавайте її як окрему закуску до столу, або до улюбленого гарніру чи м'ясних страв.

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Також зверніть увагу на якість овочів, перед покупкою натисніть на шкірку баклажанів. Якщо від пальця залишиться вм'ятина, значить, плід старий. Свіжий баклажан швидко відновлює форму.

Скільки стерилізувати банки з заготовками

0,5 літра – 15 хвилин;

0,7 літра – 20 хвилин;

1 літр – 30 хвилин.

Баклажани, як гриби на зиму

Час: 2 години

Порції: 4 – 6

– 5 кілограмів баклажанів– 4,5 літри води– 50 мілілітрів 9% оцту– Для маринаду:– 3 головки часнику– 1 пучок кропу– 300 мілілітрів олії– 250 мілілітрів 9% оцту– 1 чайна ложка чорного меленого перцю– 4 столові ложки крупної солі без гірки– 1 чайна ложка цукру з гіркою.

Приготування:

Ретельно помийте баклажани, видаліть ніжки та наріжте кубиками 1,5 сантиметра. Закип'ятіть воду у великій каструлі і додайте оцет. Відправте нарізані баклажани в каструлю і варіть протягом 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, готуйте їх партіями.

Готові баклажани відкиньте на сито, щоб зійшла зайва рідина. Перекладіть їх у велику миску.

Для маринаду подрібніть ножем кріп і наріжте дрібними кубиками часник. Перемішайте і влийте оцет з олією. Додайте сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішайте і дайте маринаду трохи постояти. Влийте маринад до баклажанів і перемішайте.

Перекладіть салат в стерилізовані банки. Простерилізуйте кришки: залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте ними банки.

Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Не забудьте покласти на дно каструлі тканину або рушник, щоб вони не луснули. Налийте трохи води, доведіть до кипіння і стерилізуйте закрутки 20 хвилин. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Залишіть баклажани охолоджуватися при кімнатній температурі під теплою ковдрою або рушником.

Готову закрутку зберігайте в темному і прохолодному місці.

Смачного!