Запечені баклажани з м'ясом у духовці: простий рецепт

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Джерело:

24 канал

Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас рецепт баклажанів з м'ясом, запечених у духовці.

Смачна та корисна страва, яка сподобається всій вашій родині. Баклажани можна готувати й без додавання м'яса. 

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Баклажани з м'ясом

Інгредієнти:
– 4 баклажани;
– 2-4 томати;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 200 грамів твердого сиру;
– петрушка;
– сметана 15-20%;
– соняшникова олія;
– сіль;
– перець.
  1. Баклажани помийте, розріжте навпіл, видаліть м'яку частину, наріжте кубиками.
  2. Фарш заздалегідь розморозьте.
  3. Сир натріть на грубій тертці.
  4. Томати помийте, наріжте кубками. Один – наріжте кільцями.
  5. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією. Далі – викладіть кубики баклажанів, томати, фарш, додайте сіль, перець. Тушкуйте протягом 15-20 хвилин.
  6. На деко викладіть баклажани, додайте начинку, сметану, сир, кільця томатів.
  7. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності.
  8. Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!